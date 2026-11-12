Behaviour Interactive lance la bêta fermée d’Exterminauts sur PC

Cédric 12 novembre 2026 Epic Store, Games, PC, PS5, Steam, Toute l'actu, Xbox Series Laisser un commentaire

Cette annonce s’inscrit dans le cadre de la cérémonie des Golden Joystick Awards. Dans Exterminauts, les joueur·euses endossent le rôle de technicien·nes galactiques, chargé·es de lutter ensemble contre de dangereuses infestations extraterrestres sur de lointaines planètes. Cette bêta fermée propose une variété d’armes, de missions, de nuisibles extraterrestres et d’autres surprises pour ce nouveau jeu de tir à la troisième personne en JcE.

Il est possible de s’inscrire dès à présent pour avoir une chance de participer à la bêta fermée et de relever les défis de Tian. La bêta fermée débutera le 13 novembre à 3 heures du matin et s’achèvera le 18 novembre à 3 heures du matin.

La bêta fermée d’Exterminauts donnera aux joueur·euses un aperçu de la vie d’une recrue :

  • De puissants outils et l’Overdrive – Ces outils électriques spécialisés libèrent toute leur puissance grâce à la fonction Overdrive, qui offre aux escouades davantage de moyens pour faire face aux menaces extraterrestres qui rôdent sur les chantiers hostiles aux confins de l’espace.
  • Des tâches variées à accomplir – Il faudra relever de nombreux défis et affronter les dangers et les imprévus de la dure vie d’un·e technicien·ne galactique.
  • Un chantier haut en couleur et mortel à explorer – Un environnement hostile où des infestations extraterrestres menacent de transformer un travail ordinaire en une lutte pour la survie.
  • Une vague de nuisibles extraterrestres – Les joueur·euses devront affronter de nombreux nuisibles extraterrestres.
  • Les surprises de la planète Tian – Tian réserve de nombreuses surprises aux escouades tout au long de leurs missions.

Dans Exterminauts, les joueur·euses partent de leur base orbitale pour se rendre sur des chantiers extraterrestres périlleux et doivent mener à bien des missions sous haute tension, effectuer diverses tâches à mesure que le menace extraterrestre s’intensifie, puis évacuer la zone. Chaque mission réussie rapporte des ressources qui permettent d’améliorer l’équipement et de mettre à niveau les outils. Ainsi, les escouades pourront participer à des missions de plus en plus difficiles face à un large éventail de menaces extraterrestres. Chaque contrat présente de nouveaux obstacles et les joueur·euses doivent s’adapter, collaborer et gagner en compétence pour survivre à des missions de plus en plus risquées.

Tags

A propos Cédric

Voir aussi...

Kepler dévoile un premier aperçu du gameplay de son futur titre, Tankrat

uvrez l’œil, Sleepwalkers ! Dans une toute nouvelle séquence de gameplay de 15 minutes, Alpha …

Cyberpunk 2077 est maintenant disponible sur Battle.net

Cyberpunk 2077 de CD PROJEKT RED est disponible sur la plateforme, depuis ce 10 novembre, …

Kasane Teto est la tête d’affiche du prochain Passe Musique de Fortnite

Kasane Teto rejoint la fête sur l’île aux os mêlés en tant que tête d’affiche …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

© S2PMag.ch 2026
Translate »