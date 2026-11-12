Behaviour Interactive lance la bêta fermée d’Exterminauts sur PC

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Cette annonce s’inscrit dans le cadre de la cérémonie des Golden Joystick Awards. Dans Exterminauts, les joueur·euses endossent le rôle de technicien·nes galactiques, chargé·es de lutter ensemble contre de dangereuses infestations extraterrestres sur de lointaines planètes. Cette bêta fermée propose une variété d’armes, de missions, de nuisibles extraterrestres et d’autres surprises pour ce nouveau jeu de tir à la troisième personne en JcE.

Il est possible de s’inscrire dès à présent pour avoir une chance de participer à la bêta fermée et de relever les défis de Tian. La bêta fermée débutera le 13 novembre à 3 heures du matin et s’achèvera le 18 novembre à 3 heures du matin.

La bêta fermée d’Exterminauts donnera aux joueur·euses un aperçu de la vie d’une recrue :

De puissants outils et l’Overdrive – Ces outils électriques spécialisés libèrent toute leur puissance grâce à la fonction Overdrive, qui offre aux escouades davantage de moyens pour faire face aux menaces extraterrestres qui rôdent sur les chantiers hostiles aux confins de l’espace.

– Ces outils électriques spécialisés libèrent toute leur puissance grâce à la fonction Overdrive, qui offre aux escouades davantage de moyens pour faire face aux menaces extraterrestres qui rôdent sur les chantiers hostiles aux confins de l’espace. Des tâches variées à accomplir – Il faudra relever de nombreux défis et affronter les dangers et les imprévus de la dure vie d’un·e technicien·ne galactique.

– Il faudra relever de nombreux défis et affronter les dangers et les imprévus de la dure vie d’un·e technicien·ne galactique. Un chantier haut en couleur et mortel à explorer – Un environnement hostile où des infestations extraterrestres menacent de transformer un travail ordinaire en une lutte pour la survie.

– Un environnement hostile où des infestations extraterrestres menacent de transformer un travail ordinaire en une lutte pour la survie. Une vague de nuisibles extraterrestres – Les joueur·euses devront affronter de nombreux nuisibles extraterrestres.

– Les joueur·euses devront affronter de nombreux nuisibles extraterrestres. Les surprises de la planète Tian – Tian réserve de nombreuses surprises aux escouades tout au long de leurs missions.

Dans Exterminauts, les joueur·euses partent de leur base orbitale pour se rendre sur des chantiers extraterrestres périlleux et doivent mener à bien des missions sous haute tension, effectuer diverses tâches à mesure que le menace extraterrestre s’intensifie, puis évacuer la zone. Chaque mission réussie rapporte des ressources qui permettent d’améliorer l’équipement et de mettre à niveau les outils. Ainsi, les escouades pourront participer à des missions de plus en plus difficiles face à un large éventail de menaces extraterrestres. Chaque contrat présente de nouveaux obstacles et les joueur·euses doivent s’adapter, collaborer et gagner en compétence pour survivre à des missions de plus en plus risquées.