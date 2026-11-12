CTRL + ALT + WIN : Razer présente sa collection Honkai: Star Rail

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Dans la continuité des précédentes collections consacrées à Genshin Impact et Zenless Zone Zero, cette nouvelle gamme célèbre l’univers de Honkai: Star Rail à travers une sélection de périphériques gaming sous licence officielle.

Inspirée par Silver Wolf LV.999, le personnage invincible de Honkai: Star Rail, cette collection revisite les périphériques gaming primés de Razer en y insufflant son look unique et son esprit de compétition pour offrir des équipements haut de gamme conçus pour les joueurs les plus exigeants.

CTRL + ALT + WIN

Cette collection comprend la Razer Iskur V2 X NewGen, le Razer BlackWidow V4 TKL HyperSpeed, la Razer Viper V3 Pro SE et le Razer BlackShark V3 X HyperSpeed. Elle s’adresse à tous ceux qui souhaitent assouvir leur passion jusque dans le monde réel. À l’image de Silver Wolf LV.999 et de son esprit de compétition, chaque produit associe des performances de pointe à des illustrations exclusives qui reflètent son style unique.

Chaque achat donne également accès à des récompenses dans Honkai: Star Rail, permettant aux Trailblazers de prolonger l’expérience en jeu après avoir fait évoluer leur setup.

Razer Iskur V2 X NewGen – Édition Honkai: Star Rail

Conçue pour offrir un confort durable et un soutien ergonomique optimal, cette chaise gaming accompagne les joueurs dans leur quête constante de progression. Après tout, personne n’atteint le niveau 999 en quittant la partie trop tôt.

$449.99 USD / 479,99 €

Razer BlackWidow V4 TKL HyperSpeed – Édition Honkai: Star Rail

La précision fait la différence dès la première activation. Ce clavier associe la réactivité de la technologie Razer HyperSpeed Wireless, un format compact sans pavé numérique et les effets Razer Chroma RGB pour offrir aux joueurs la rapidité, la précision et le contrôle nécessaires pour garder une longueur d’avance.

$199.99 USD / 219,99 €

Razer Viper V3 Pro SE – Édition Honkai: Star Rail

Toujours un coup d’avance pour que chaque geste compte. À l’image de Silver Wolf LV.999, cette souris esport sans fil ultralégère conjugue vitesse, précision et contrôle pour faire la différence dans les moments décisifs.

$119.99 USD / 129,99 €

Razer BlackShark V3 X HyperSpeed – Édition Honkai: Star Rail

La moindre seconde peut faire la différence. Entre faible latence et confort durable, ce casque offre la précision et la réactivité nécessaires dans les moments décisifs. Un message vocal exclusif de Silver Wolf vient ponctuer chaque démarrage et prolonger l’immersion dès les premiers instants.

$119.99 USD / 129,99 €

De la première connexion au prochain tirage cinq étoiles, la collection Razer | Honkai: Star Rail célèbre l’esprit de compétition de l’un des personnages les plus appréciés du jeu. Pensée pour les Trailblazers, les collectionneurs et les gamers, la collection transpose l’esprit de Silver Wolf jusqu’au setup avec un seul mot d’ordre : CTRL + ALT + WIN.