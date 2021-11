Blightbound entrevoit la lumière avec la mise à jour gratuite Divine Rite

Partager Facebook

Blightbound, le dungeon crawler multijoueur sombre et furieux de Ronimo Games, entrevoit la lumière avec The Divine Rite, une mise à jour gratuite qui introduit un nouveau personnage, le vertueux Seer Rook, aux côtés d’un flot vigoureux de nouvelles fonctionnalités, d’objets inédits et de récompenses diverses.

Pour la première fois, les joueurs et joueuses peuvent guerroyer hors-ligne, tandis qu’un défi plus costaud que jamais les attend désormais de l’autre côté du brouillard. Invoquez le prêtre exalté Seer Rook dans vos rangs et faîtes appel à l’Essence du Soleil pour créer un faisceau de guérison spirituelle autour de vous et vos compères. Ce dévot grisonnant et ses pouvoirs sacrés pourront également convoquer le Zealous Reward, une déflagration puissante qui décime les rangs ennemis tout en soignant ses alliés. Plus grand est le remède, plus puissant est le souffle.

Les éternels Blightrifts offrent également nombre de défis inédits plus dangereux que jamais, taillés pour mettre les talents de combat et de réflexion de votre escouade à rude épreuve.