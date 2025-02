Partager Facebook

Bridget Jones a cinquante-deux ans et deux enfants. Après le décès de Mark Darcy, avec qui elle a vécu dix ans de bonheur, elle est à nouveau en quête de l’homme idéal. Mais ce n’est pas si facile de se remettre sur le marché du célibat. Les mésaventures de Bridget n’ont rien perdu de leur piquant !

Ce quatrième volet mélange les scènes cocasses et nostalgiques. Le film est une romcom mais il aborde également le deuil d’un mari et d’un père. Le film est égayé par les apparitions de Hugh Grant et d’Emma Thompson. On y retrouve la bande de copines délurées, les dialogues mordants ainsi que la légendaire gaine amincissante. Les fans de longue date seront heureux de retrouver la célèbre célibataire du septième art tandis que les nouvelles générations apprécieront de découvrir les aventures de Bridget à l’ère des applis.

Bridget Jones : folle de lui

Un film de Michael Morris

Avec Renée Zellweger, Chiwetel Ejiofor, Leo Woodall

Distributeur : Universal

Durée : 123 minutes

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 12 ans

Date de sortie : mercredi 12 février 2025