Mariée à Ivano, Delia, mère de trois enfants, vit à Rome dans la seconde moitié des années 40. La ville est alors partagée entre l’espoir né de la Libération et les difficultés matérielles engendrées par la guerre qui vient à peine de s’achever. Face à son mari autoritaire et violent, Delia ne trouve du réconfort qu’auprès de son amie Marisa avec qui elle partage des moments de légèreté et des confidences intimes. Leur routine morose prend fin au printemps, lorsque toute la famille en émoi s’apprête à célébrer les fiançailles imminentes de leur fille aînée, Marcella. Mais l’arrivée d’une lettre mystérieuse va tout bouleverser et pousser Delia à trouver le courage d’imaginer un avenir meilleur, et pas seulement pour elle-même.

Après avoir rencontré un succès phénoménal en Italie avec plus de 5 millions d’entrée, « Il reste encore demain » débarque ce mercredi en salle. Courrez le voir. C’est un chef d’œuvre. A la fois derrière et devant la caméra Paola Cortellesi traite d’un sujet sombre, à savoir les violences conjugales » de manière originale. Les scènes de violence sont admirablement chorégraphiées, les personnages nous arrachent des sourires en même temps qu’ils nous glacent. Rappelant les chefs d’œuvre de comédie à l’italienne de Dino Risi, Mario Monicelli ou encore Luigi Comencini, ce film féministe tourné en noir et blanc dénonce le patriarcat et raconte une belle histoire de résilience. Il nous tient en haleine jusqu’au twist final.

Un film plein de gravité, de fantaisie, et d’humanisme qui nous fait frissonner d’émotion . Un véritable coup de cœur !

Un film de Paola Cortellesi

Avec Paola Cortellesi, Valerio Mastrandea

Distributeur : Morandini

Durée : 110 minutes

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 12 ans

Date de sortie : mercredi 13 mars 2024