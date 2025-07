Commodore, le grand retour du C64

Partager Facebook

Il a marqué toute une génération, et il revient plus fort que jamais. Le mythique Commodore 64 ressuscite sous une forme modernisée, fidèle à ses racines, mais adaptée aux exigences du 21e siècle. Un pari technologique nourri par la nostalgie… et l’innovation.

Le Commodore 64, ordinateur personnel le plus vendu de l’histoire, s’apprête à faire son grand retour sous une forme inédite. S’il a déjà connu par le passé plusieurs rééditions nostalgiques, cette nouvelle initiative, portée par les actuels détenteurs de la marque Commodore International, se distingue par un niveau d’émulation matérielle revendiquant une fidélité de 99 % par rapport à l’original. Le modèle à venir, équipé d’une sortie HDMI, s’appuie sur la même technologie que celle qui a fait la renommée des consoles rétro d’Analogue, saluées pour leur précision d’exécution.

Une campagne de financement participatif vient d’être lancée pour soutenir la renaissance de cet ordinateur mythique, emblème des années 1980. L’entreprise nouvellement relancée s’engage à offrir une reconstitution matérielle quasi-parfaite du Commodore 64 de 1982, tout en y intégrant les standards contemporains, notamment en matière de connectivité et d’ergonomie.

Si les visuels présentés dans la campagne ne sont encore que des rendus préliminaires, la société affiche une feuille de route claire quant aux spécifications de ce Commodore 64 Ultimate, dont la sortie est prévue d’ici la fin de l’année. Le cœur de la machine sera animé par un processeur FPGA Artix-7 d’AMD Xilinx — une puce reprogrammable particulièrement prisée pour sa capacité à reproduire avec une grande fidélité les circuits des équipements électroniques d’antan. Grâce à cette architecture, le nouveau Commodore pourra faire tourner plus de 10 000 jeux issus du catalogue d’origine.

Les circuits logiques programmables de type FPGA (Field Programmable Gate Arrays), déjà utilisés pour ressusciter avec succès des consoles emblématiques comme la NES, la Super NES, la Mega Drive ou encore la Game Boy Advance, permettent ici d’offrir une expérience authentique avec une faible consommation énergétique. La machine proposera ainsi une compatibilité complète avec les cartouches, les lecteurs de disquettes, les magnétophones à cassettes et les écrans cathodiques pour les puristes en quête d’une immersion fidèle à l’époque. En parallèle, elle offrira une sortie vidéo en haute définition (jusqu’à 1080p à 60 Hz) via HDMI, ainsi qu’une connectivité moderne comprenant le Wi-Fi et des ports USB.

Un accessoire inclus sous forme de « cassette USB » proposera un ensemble de jeux, démos, musiques, ainsi qu’une suite inédite au classique Jupiter Lander. Par ailleurs, la compatibilité avec le système d’exploitation C64 OS devrait être assurée prochainement.

La commercialisation du Commodore 64 Ultimate est attendue pour octobre ou novembre 2025. Son tarif standard est fixé à 349 dollars, mais les premiers contributeurs de la campagne peuvent bénéficier d’une remise de 50 dollars dans le cadre d’une offre de lancement limitée.

Dans un contexte où de nombreux acteurs du secteur s’intéressent également à la résurrection d’appareils de jeu rétro à l’aide de la technologie FPGA, Commodore entend bien s’imposer comme l’un des fers de lance de cette nouvelle vague alliant mémoire collective et innovation technologique.

Interview de Peri Fractic

Je suis Peri Fractic, PDG de Commodore. Mon aventure avec la marque a débuté dans les années 1980 avec un C64 de Dixons, au Royaume-Uni. Cette machine a changé ma vie. Des décennies plus tard, après le lancement du Commodore 64X sous licence par MyRetroComputer et la réalisation d’une vidéo à son sujet, vue un million de fois, les anciens propriétaires de la marque ont été suffisamment impressionnés pour que nous soyons invités à l’acquérir. C’est un honneur de mener aujourd’hui son renouveau.

S2P Mag : Commodore prévoit-elle de relancer des produits emblématiques comme le C64 ou l’Amiga ? S’agira-t-il d’hommages nostalgiques ou de véritables reboots technologiques adaptés au marché actuel ?

P.F. : Oui, nous relançons des produits emblématiques, à commencer par le Commodore 64 Ultimate sur commodore.net . Il ne s’agit pas d’un émulateur prêt à l’emploi, mais d’une recréation matérielle FPGA du C64 original, entièrement compatible avec les cartouches, périphériques et logiciels vintage, avec plus de mémoire et un mode turbo. Il est conçu pour être prêt à l’emploi, avec HDMI, USB et des fonctionnalités modernes. Amiga ne fait pas encore partie de notre marque, mais nous sommes en pourparlers respectueux avec ses détenteurs actuels pour le récupérer.

Quel public visez-vous principalement avec cette relance : les passionnés de rétro-informatique, le grand public ou des professionnels en quête d’alternatives innovantes ?

Nous ciblons principalement les passionnés de rétro et les fans qui ont grandi avec Commodore. Mais avec un ordinateur sans distraction et sans écran, nous attirons également une nouvelle génération en quête d’un antidote à la surabondance technologique moderne. Notre devise ? La marque de détox numérique. L’avenir qu’on nous avait promis.

Pouvez-vous nous en dire plus sur les choix technologiques derrière ces nouveaux produits ? Comment trouvez-vous l’équilibre entre fidélité au design original et attentes modernes ?

Nos produits respectent les designs originaux tout en y ajoutant un confort moderne. Par exemple, le C64 Ultimate utilise une puce FPGA temps réel pour des performances sans latence et prend en charge les contrôleurs d’origine et sans fil. Nous avons même développé une version transparente, mêlant nostalgie et esthétique futuriste.

Relancer une marque légendaire suscite de grandes attentes. Comment gérez-vous les risques liés à la nostalgie, et comment vous assurez-vous d’apporter une réelle valeur ajoutée ?

La nostalgie attire les clients. La valeur réelle les retient. C’est pourquoi nous ne nous contentons pas de rendre hommage, mais créons des outils pratiques, le tout dans l’esprit emblématique de Commodore.

Quel est le calendrier de cette renaissance ? Peut-on s’attendre à des annonces concrètes ou à des lancements dans les mois à venir ?

La C64 Ultimate a été lancée en juillet 2025 et a généré plus de 2 millions de dollars de précommandes dès sa première semaine. Nous élargirons la gamme avec d’autres produits plus tard cette année et en 2026, à la fois rétro et modernes. Ce n’est que le début.