Nouvelle bande-annonce centrée sur l’arc de l’Entraînement des piliers de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Cette vidéo revient sur l’ensemble des événements jusqu’à (et y compris) l’arc de l’Entraînement des piliers, en plus de séquences de gameplay virevoltantes pour le mode VS.

SEGA profite également de l’occasion pour annoncer qu’un Passe personnages Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle verra le jour après la sortie du jeu. De plus, l’antagoniste de la série Muzan Kibutsuji fera son apparition en tant que personnage jouable pour le mode VS, dans le cadre d’une mise à jour gratuite disponible après le lancement.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 sortira le 5 août 2025 sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et Steam.