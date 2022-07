Company of Heroes 3 sort le 17 novembre sur Steam

Partager Facebook

Company of Heroes 3 offrira l’expérience solo la plus riche, profonde et intense de l’histoire de la célèbre licence de RTS avec pas moins de quatre factions jouables au lancement et deux expériences solo distinctes, la Campagne Italienne Dynamique et l’Opération Afrique du Nord.

Pas besoin d’attendre le mois de novembre pour s’essayer à Company of Heroes 3 : rendez-vous sur CompanyOfHeroes.com dès maintenant et inscrivez-vous au programme communautaire de Relic COH-Development pour accéder à l’une des missions de l’Opération Afrique du Nord. Prenez le contrôle des terribles Deutsches Afrikakorps (DAK) et tentez de déloger les forces britanniques de leurs tranchées dans cette Mission Alpha disponible gratuitement pendant une semaine sur Steam, du 12 au 19 juillet.

Offre de précommande

Précommandez Company of Heroes™ 3 sur CompanyOfHeroes.com et recevez différents bonus au lancement du jeu. La Digital Premium Edition s’accompagne du DLC Devil’s Brigade qui regorge d’éléments cosmétiques basés sur le premier commando d’élite de la Seconde Guerre mondiale. La Physical Premium Edition inclut également ce pack, mais également une Médaille de Service, un Compas de poche, un livre Collector et bien d’autres surprises. Ces deux versions donneront accès à la première extension de CoH3, qui sortira sur Steam en 2023. Toutes les informations complémentaires sur les bonus de précommande sont disponibles sur CompanyOfHeroes.com.

Accès à la Mission Alpha

Les joueurs et joueuses qui ont déjà installé n’importe laquelle des précédentes builds Pre-Alpha verront la Mission Alpha apparaître automatiquement dans leur bibliothèque Steam. Les nouveaux joueurs peuvent s’inscrire sur la plateforme CoH-Development et suivre les instructions sur le site pour accéder à la Mission Alpha et apporter leurs précieux retours à l’équipe de développement.