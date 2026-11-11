« Il faut brûler maman » : une comédie noire

Alexia Cerutti 11 novembre 2026 Au cinéma, Cinéma, Critiques de films, Films notés, Films/DVD, News, Toute l'actu, Une Laisser un commentaire

Dans une famille de croque-morts, deux sœurs et un frère se retrouvent pour les funérailles de leur mère. Le personnel étant en grève, ils doivent accomplir le protocole funéraire par eux-mêmes. Comment s’accorder pour brûler Maman ?

La mort est au centre du neuvième long-métrage d’Albert Dupontel. Ici elle réunit une fratrie autour du cercueil de leur mère. Les langues se délient et les blessures d’enfance ressurgissent. Quelle place chacun a-t-il occupée dans la famille ? Les situations loufoques s’enchaînent sans répit et les dialogues font mouche. Se déroulant en huis-clos dans un funérarium, cette comédie noire et très théâtrale est portée par une belle brochette d’acteurs.

Il faut brûler maman

Un film de Albert Dupontel

Avec Louise Coldefy, Julia Piaton, Artus

Distributeur : Pathé Distribution

Durée : 97 minutes

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 11 novembre 2026

A propos Alexia Cerutti

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