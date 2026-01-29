Dawn of War IV offre un nouveau trailer consacré à la factions Ork

Partager Facebook

Les joueurs vont pouvoir découvrir pour la première fois le gameplay complet des Orks dans Dawn of War IV grâce à ce nouveau trailer dédié.

Des Dakka plus bruyants, des Choppas plus massifs et des Boyz se lançant dans un conflit vertigineux. Les Orks sont conçus pour la violence, de manière aveugle et anarchique. Ce trailer présente leur rôle dans l’histoire, leur style de jeu brutal, leurs unités clés, leurs commandants et leur capacité Waaaagh! dévastatrice. Ils pourront ainsi renverser le cours d’une bataille, notamment grâce à leur nombre et leur puissance de feu écrasante.

Warhammer 40,000: Dawn of War IV est prévue pour 2026 sur PC et pour la première sur PlayStation 5 et Xbox séries X/S.