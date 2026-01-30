Procès contre TikTok : un accord surprise dans l’affaire sur l’addiction aux réseaux sociaux

Partager Facebook

À quelques heures du procès, TikTok a conclu un accord confidentiel pour éviter la justice. Une décision stratégique qui intervient dans un climat judiciaire de plus en plus hostile aux géants du numérique.

Une affaire emblématique qui ébranle les géants du numérique

Alors que l’opinion publique et les médias scrutaient l’ouverture imminente d’un procès historique sur l’addiction aux réseaux sociaux, un coup de théâtre judiciaire est venu rebattre les cartes. À quelques heures seulement de la constitution du jury, TikTok a choisi la voie de la transaction en parvenant à un accord amiable avec la plaignante, évitant ainsi un affrontement direct devant les tribunaux américains. Selon les révélations du New York Times, les modalités précises de ce compromis demeurent couvertes par la confidentialité.

Ce règlement marque un tournant dans un dossier hautement symbolique, devenu en quelques mois l’un des principaux fronts judiciaires opposant les plateformes sociales à leurs utilisateurs, autour de la question sensible des mécanismes d’addiction numérique.

Un procès hors norme mettant les dirigeants de la tech face à leurs responsabilités

L’affaire remonte à 2023, lorsqu’une résidente californienne, identifiée sous les initiales « K.G.M. », a engagé une action collective contre plusieurs poids lourds du secteur : Meta, Snap, TikTok et YouTube. Elle reproche à ces entreprises d’avoir intentionnellement conçu des applications favorisant une dépendance précoce, susceptible d’altérer durablement la santé mentale et le développement des mineurs.

L’ampleur du dossier est telle que le magistrat en charge de l’instruction a ordonné la comparution personnelle de plusieurs figures de proue de la Silicon Valley. Sont notamment attendus à la barre Mark Zuckerberg, fondateur et PDG de Meta, Adam Mosseri, directeur d’Instagram, ainsi que Neal Mohan, à la tête de YouTube.

Après un premier accord conclu récemment avec Snap, la décision de TikTok de se retirer du contentieux ne laisse plus que deux géants exposés : Meta et Google, maison mère de YouTube. Le procès devrait donc se poursuivre exclusivement contre ces derniers devant la juridiction fédérale de Los Angeles. L’avocat des plaignants, Mark Lanier, s’est félicité de cette avancée, saluant auprès du quotidien américain une « issue favorable » et une « étape significative » dans la reconnaissance des préjudices invoqués.

Un climat judiciaire de plus en plus hostile aux plateformes sociales

Ce procès pionnier s’inscrit dans un contexte judiciaire particulièrement tendu pour les réseaux sociaux, désormais confrontés à une multiplication des poursuites. En février prochain, Meta devra notamment comparaître dans l’État du Nouveau-Mexique, où le procureur général l’accuse d’avoir contribué à l’exposition dangereuse des mineurs sur Facebook et Instagram.

L’ampleur du phénomène se mesure également à travers plusieurs indicateurs préoccupants :

TikTok et Snap sont visés par plus d’une dizaine de procédures similaires devant les tribunaux californiens.

Plusieurs États américains multiplient les actions pour dénoncer l’impact des algorithmes sur la santé mentale des jeunes.

La responsabilité des plateformes dans la conception d’interfaces addictives devient un enjeu juridique central.

Vers un avenir judiciaire sous haute tension pour les réseaux sociaux

Face à l’accumulation de ces litiges, la pression ne cesse de croître sur les géants du numérique. Si certains accords à l’amiable permettent d’éviter des procès spectaculaires et de potentielles sanctions financières, la répétition des affaires laisse présager une instabilité juridique durable pour l’ensemble de l’écosystème.

Au-delà des enjeux financiers, ces procédures pourraient redéfinir en profondeur le cadre légal encadrant les réseaux sociaux, en imposant des obligations accrues en matière de protection des mineurs et de prévention de l’addiction numérique. Un tournant réglementaire majeur se dessine, susceptible de remodeler durablement les pratiques et les modèles économiques de l’industrie.