Découvrez le premier single de la bande orginale de Darwin’s Paradox!

cedric 16 mars 2026 Epic Store, Games, Nintendo Switch 2, PC, PS5, Steam, Toute l'actu, Xbox Series Laisser un commentaire

En collaboration avec Milan Records / Sony Music Masterworks, Konami dévoile « Back to the Sea », le premier single de la bande originale de Darwin’s Paradox!. Écrit et produit par le producteur musical français Franck Lascombe, fondateur du groupe indie-pop FlyPop, le titre sort accompagné de son clip officiel conçu et produit par ZDT Studio, les créateurs de Darwin’s Paradox!.

Le clip de « Back to the Sea » mêle visuels du jeu et séquences d’animation originales, mettant en scène les personnages de Darwin’s Paradox! dans un projet qui relie jeu vidéo et musique contemporaine. La bande originale complète du jeu sera publiée le 3 avril par Milan Records.

Darwin’s Paradox! sortira le 2 avril sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Epic Games Store et Steam.

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