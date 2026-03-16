Embrassez la folie avec Paranoia, la troisième saison de Call of Duty: Mobile

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Les joueurs auront tout intérêt à laisser leur rationalité à la porte car la saison 3 de Call of Duty : Mobile, Paranoia, début le 19 mars avec une invasion d’horreurs cosmiques. Cette mise à jour introduit les parties rapides pour le mode « DMZ : Recon » pour des matchs d’extraction plus rapides et plus intenses. Deux collaborations majeures sont aussi au programme avec Pop Team Epic et le retour de NieR: Automata.

L’événement Pop Team Epic met en avant les personnages authentiques de Popuko et Pipimi dans Call of Duty: Mobile. Les joueurs pourront débloquer des planches de bande-dessinée et gagner des récompenses thématiques allant des plans d’armes, aux camouflages, emotes et bien plus encore. NieR: Automata fait quant à lui son retour, offrant aux joueurs une nouvelle chance de gagner des récompenses issues de cette collaboration, notamment l’apparence d’opérateur Kui Ji – YoRHa N°9 Type S et quatre armes de mêlée différentes.

Le Passe de combat de cette troisième saison met en vedette le nouveau MX Guardian, un fusil à pompe de calibre 12 entièrement automatique, absolument dévastateur à courte portée. Les joueurs peuvent également débloquer la classe Battle Royale « Black Market », qui déploie un dispositif permettant à des escouades entières de dupliquer du butin et des munitions de haut niveau. Les détenteurs du Passe Premium peuvent gagner des apparences d’opérateur sur le thème de la science-fiction avec Jackal — The Teeth et Keegan — The Eyes, ainsi que des plans d’armes high-tech comme le M13 — Chromatic Hivemind et le MX Guardian — Active Containment.

Call of Duty : Mobile saison 3, Paranoia, sera disponible le jeudi 19 mars à 1h (heure de Paris).