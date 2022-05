EA SPORTS F1® 22 : Premier aperçu exclusif avec Charles Leclerc

Partager Facebook

Situé au cœur de la ville, les pilotes et les joueurs devront affronter 19 virages, dont la plupart ont une vue directe sur le Hard Rock Stadium, fief de l’équipe de NFL des Miami Dolphins. Avec trois zones de DRS et une longue ligne droite jusqu’à l’arrivée où la vitesse devrait atteindre les 320 km/h, les opportunités de dépassement seront nombreuses sur ce circuit rapide et fluide de 5,41 km.

“F1 22 célèbre les jeunes talents les plus prometteurs de la F1 et nous sommes ravis de pouvoir nouer une relation étroite avec Charles Leclerc. Dans le cadre de la nouvelle ère de la Formule 1, nous travaillerons avec Charles tout au long de la saison pour faire vivre l’action de plus près à nos joueurs. Nous sommes aussi fiers de rendre hommage à nos précédents champions du monde grâce à l’Édition Champions. Ils continuent d’inspirer la prochaine génération de pilotes et c’est un honneur de les avoir ensemble sur la jaquette de notre version numérique.” ​ – Lee Mather, Senior Creative Director de F1® chez Codemasters«

F1® 22 inaugure la nouvelle ère de la Formule 1® avec des voitures révolutionnaires conçues pour stimuler la compétition, et des règles qui revisitent le week-end de course avec trois courses F1® Sprint. F1® 22 offre une simulation de course nerveuse et authentique pour les joueurs de longue date, ainsi qu’une IA adaptative pour aider les fans occasionnels de F1 à se lancer plus vite dans la compétition. Le nouveau hub F1® Life permet aux joueurs d’exposer leur collection d’objets personnalisés et de supercars gagnés en jouant, via le Podium Pass et dans la boutique du jeu. Avec le retour de plusieurs fonctionnalités telles que le mode Carrière présent au sein du jeu depuis 10 ans et complété par l’option deux joueurs, le mode Mon Écurie et le mode Multijoueur, c’est le moment idéal pour se battre pour une place sur le podium.

F1® 22 sortira le 1er juillet 2022 sur PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4, Xbox One, and PC via l’EA App, Origin, Steam et l’Epic Games Store. Les joueurs peuvent précommander l’Édition Champions de F1® 22 en version numérique pour du contenu additionnel et un accès anticipé de trois jours. L’Édition Champions propose également pour une durée limitée du contenu additionnel, dont un pack inspiré de la ligne d’horizon et des lumières emblématiques de la ville de Miami