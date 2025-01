EA SPORTS UFC 5 est disponible sur le GamePass et le EA Play List

Les membres peuvent également obtenir gratuitement le pack Bruce Lee et incarner les Alter Egos du « père des arts martiaux mixtes » dans la section Avantages, du 14 janvier au 11 février.

C’est le moment idéal pour le week-end à venir, avec l’UFC 311 mettant en lumière le très attendu combat pour le championnat mondial des poids légers opposant le combattant classé numéro 1 pound-for-pound, Islam Makhachev, et le challenger de haut niveau, Arman Tsarukyan. Les nouveaux défis de Fight Week, le contenu Vanity et les Pick-Ems sont disponibles en jeu dès aujourd’hui, célébrant la revanche entre ces deux redoutables compétiteurs.

​​

​Pour marquer l’arrivée de nouveaux contenus et événements, nous avons récemment lancé trois nouveaux Alter Egos Ultimate 90s, mettant en vedette :

Max Holloway , vainqueur du KO de l’année 2024 contre Justin Gaethje

, vainqueur du KO de l’année 2024 contre Justin Gaethje Ilia Topuria , champion poids plume actuel de l’UFC, ayant battu Holloway à l’UFC 308

, champion poids plume actuel de l’UFC, ayant battu Holloway à l’UFC 308 Amanda Nunes, triple championne féminine de l’UFC, qui a pris sa retraite en étant classée numéro 1 au classement pound-for-pound de l’UFC

D’autres Alter Egos de la série Prime V rejoignent également l’Octogone aujourd’hui, notamment :

Chan Sung Jung (2012, poids plume) Victoire mémorable contre Dustin Poirier et réalisation de la première soumission en twister de l’histoire de l’UFC

(2012, poids plume) Anthony Johnson (2016, mi-lourd, UFC 202) Un des artistes du KO les plus redoutables, ayant fini Glover Teixeira, futur champion, en seulement 13 secondes

(2016, mi-lourd, UFC 202) Junior Dos Santos (2011, poids lourd) Vainqueur de Cain Velasquez pour le titre des poids lourds en à peine une minute

(2011, poids lourd) Clay Guida (2011, Finale Ultimate Fighter 13, LW) Victoire notable contre l’ancien champion des poids légers WEC, Anthony “Showtime” Pettis

(2011, Finale Ultimate Fighter 13, LW)

EA SPORTS UFC 5 est actuellement disponible avec jusqu’à 60 % de réduction sur les boutiques PlayStation et Microsoft pour une durée limitée.