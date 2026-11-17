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Délaissant l’Octogone traditionnel de l’UFC au profit d’un ring entouré de cordes, cette extension renouvelle l’expérience de combat à chaque round et fait revivre l’âge d’or du MMA du début des années 2000. Les joueurs pourront profiter du spectacle dans une immense arène conçue pour recréer l’atmosphère du Budokan, avec des commentaires japonais authentiques, des entrées spectaculaires des combattants et la voix de la légendaire Lenne Hardt, qui accueillera les compétiteurs sur le ring.

L’extension PRIDE FC s’appuie sur les bases réalistes de UFC 6 en proposant des affrontements sans catégories de poids et en intégrant les règles authentiques du PRIDE FC. Les combattants pourront ainsi déployer un arsenal élargi de techniques, avec notamment des coups de pied au sol, des stomps et des coups de genou lorsque l’adversaire est au sol. Les joueurs pourront également mettre leur endurance à l’épreuve dans le tout nouveau mode Grand Prix, qui réunit 20 combattants du PRIDE FC dans un tournoi de 10 rounds répartis sur plusieurs combats. La santé, l’endurance et les dégâts visibles seront conservés d’un affrontement à l’autre. L’extension ouvre également la voie à des affrontements de rêve entre plusieurs générations de combattants. Tous les combattants du roster de UFC 6 pourront ainsi fouler le ring du PRIDE FC dans les modes Combat Immédiat, Match Rapide et En Ligne.

Enfin, pour les fans souhaitant démontrer leur talent avec cette nouvelle sélection de combattants, les 20 athlètes du PRIDE FC seront jouables dans le mode Combat Immédiat.

Sorti le 19 juin 2026, EA SPORTS UFC 6 propose l’expérience de combat la plus réaliste et authentique de la franchise.

L’extension PRIDE FC sera disponible à partir du 11 décembre 2026. Elle est incluse dans l’achat de l’édition Ultimate d’EA SPORTS UFC 6, du pack complémentaire Ultimate UFC 6 ou du Pass d’extension.