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Pour changer son futur, Scrooge va revivre son passé.

Ce conte horrifique est une adaptation de l’ouvrage « Un chant de Noël » de Charles Dickens. Il raconte comment un homme cupide et méchant va s’engager sur la voie de la rédemption la nuit de Noël. Le vieil avare est incarné avec talent par Johnny Deep. La noirceur du film n’est pas sans évoquer l’univers de Tim Burton.

Scrooge

Un film de Ti West

Avec Johnny Depp, Ruppert Grint

Distributeur : Warner Bros

Durée : 1h56

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 12 ans

Date de sortie : mercredi 11 novembre 2026