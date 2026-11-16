Pour changer son futur, Scrooge va revivre son passé.
Ce conte horrifique est une adaptation de l’ouvrage « Un chant de Noël » de Charles Dickens. Il raconte comment un homme cupide et méchant va s’engager sur la voie de la rédemption la nuit de Noël. Le vieil avare est incarné avec talent par Johnny Deep. La noirceur du film n’est pas sans évoquer l’univers de Tim Burton.
OpenAI dévoile ChatGPT Wallet, un portefeuille numérique permettant aux agents IA Dots de rechercher des produits, comparer les offres et préparer des achats en ligne. Réservé initialement à certains abonnés ChatGPT Pro aux États-Unis, ce service mise sur des paiements sécurisés et une authentification biométrique. À terme, des plafonds de dépenses et des achats préautorisés pourraient accélérer l'essor du commerce agentique.
Microsoft a subi une panne mondiale majeure affectant Outlook, Teams, Copilot, Defender, Intune et plusieurs services cloud. Pendant près de 18 heures, particuliers et entreprises ont rencontré d'importantes difficultés d'accès à leurs messageries, documents et outils professionnels. Alors que les services sont progressivement rétablis, Microsoft enquête sur l'origine de l'incident et affirme n'avoir identifié aucune preuve de cyberattaque à ce stade.
Google dévoile ses premières lunettes intelligentes Android XR, conçues avec Samsung, Warby Parker et Gentle Monster. Équipées de Gemini, d'une caméra de 12 mégapixels et d'une puce Snapdragon AR1 Gen 1, elles proposent commandes vocales, traduction en temps réel et assistance contextuelle. Sans écran intégré, ces montures veulent concurrencer les Ray-Ban Meta. Prix annoncés dès 395 dollars, avec des livraisons prévues le 10 décembre 2026.