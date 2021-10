EVE Online est disponible en natif sur Mac !

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Les utilisateurs de Mac peuvent désormais télécharger gratuitement le passionnant bac à sable sci-fi et rejoindre la communauté grandissante de Capsuliers qui s’affairent quotidiennement dans l’immensité stellaire de New Eden.

EVE Online sur Mac exploite la puissance de l’API Metal pour une fidélité graphique largement améliorée, une utilisation mesurée de la mémoire et une optimisation maximale du processeur offrant une fluidité exemplaire. De plus, les raccourcis claviers et souris spécifiques à l’environnement Mac sont désormais pris en charge par le client natif.

« Sortir EVE Online en version native sur Mac était l’un de nos principaux objectifs. Nous avons travaillé d’arrache-pied pour améliorer le jeu et nous avons collaboré de très près avec notre communauté pour assurer la meilleure expérience de jeu possible au public le plus large. » déclare Bergur Finnbogason, Creative Director d’EVE Online. « La puissance de la puce M1 d’Apple permet aux joueurs de profiter de l’expérience EVE Online dans les meilleures conditions. Ils peuvent désormais découvrir New Eden en profitant de graphismes et performances exemplaires : nous sommes impatients d’accueillir une toute nouvelle génération de joueurs Mac dans EVE Online. »

EVE Online immerge les pilotes dans la lointaine constellation de New Eden depuis plus de 18 ans. Ce sont les joueurs qui façonnent cette aventure galactique riche, haletante et pleine de surprises qui se déroule des dizaines de milliers d’années dans le futur. Les joueurs sont libres de forger leur propre destinée et d’exercer la profession de leur choix : explorateur, commerçant, chasseur de primes ou encore pirate figurent parmi les carrières possibles au cœur des 7000 systèmes solaires que compte le jeu. Le MMO de CCP est connu pour son système économique complexe contrôlé par les joueurs, mais aussi ses batailles épiques qui battent tous les records, son intrigue politique poussée et ses gigantesques corporations créées et gérées par les joueurs.

Les utilisateurs de Mac qui découvrent New Eden profitent d’une expérience repensée pour les nouveaux joueurs, avec un programme d’entraînement scénarisé et des compétences entièrement personnalisables récemment introduits avec la mise à jour Quadrant 3: Gateway. Pour célébrer l’arrivée des joueurs Mac sur EVE Online, les Capsuliers peuvent participer à une nouvelle campagne de connexion quotidienne pour récupérer de nouveaux boosters, différents SKINs et d’autres récompenses exclusives.

EVE Online est téléchargeable gratuitement sur www.eveonline.com.