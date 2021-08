EVE Online fait peau neuve avec l’ENJ de l’AIR

Partager Facebook

CCP Games propose aux nouveaux joueurs de découvrir une version améliorée de son titre star EVE ONLINE. Objectif: faciliter l’arrivée de nouveaux joueurs à New Eden avec un parcours pédagogique simplifié.

Le début du jeu a été modifié pour offrir une expérience scénaristique accessible et passionnante. L’objectif de cet itinéraire pour les nouveaux joueurs est d’apporter au plus grand nombre le plaisir et la joie propres à l’univers d’EVE, tout en assurant les bases techniques nécessaires à la création d’un contenu toujours plus passionnant. La troisième décennie d’existence d’EVE se présente sous les meilleurs auspices.

Rendez-vous dans New Eden en français dès maintenant et jouez gratuitement à EVE ONLINE : https://www.eveonline.com/fr/signup

EVE ONLINE plus accessible pour les débutants

En septembre, le premier chapitre de l’Expérience du nouveau joueur de l’AIR (ou ENJ de l’AIR) sera disponible, marquant ainsi le début d’un nouveau voyage dans EVE Online.

Les capsuliers volontaires sont invités à se rendre sur Singularity pour tester les travaux en cours. Les joueurs désireux de participer aux tests devront créer un nouveau personnage à partir d’un emplacement de personnage vide et terminer l’expérience en une session. L’ENJ de l’AIR est le fruit d’une analyse approfondie de toutes les expériences d’itération des nouveaux joueurs d’EVE.

Focus sur l’ENJ de l’AIR

Ce programme est conçu pour aider les pilotes à réaliser leur rêve, celui de rejoindre un jour l’élite des capsuliers de New Eden. En pénétrant dans l’univers du jeu, les joueurs franchissent les étapes les plus essentielles du programme des capsuliers de l’AIR, se réveillant dans leur corps cloné nouvellement conçu et s’acclimatant à leur capsule. Au cours de leur périple, les joueurs feront la connaissance d’Aura, leur fidèle compagnon artificiel. Ils croiseront de nouveaux personnages (dont plusieurs hauts gradés de l’AIR), piloteront de superbes vaisseaux spatiaux à travers des paysages époustouflants, participeront à des combats palpitants et, bien sûr, gagneront de l’argent.

En septembre, une nouvelle fonctionnalité verra également le jour comme les projets de compétences. Un projet de compétences est une liste de niveaux de compétences, dans l’ordre, avec des objectifs spécifiques, que le joueur pourra créer et consulter pour suivre la progression de son apprentissage.