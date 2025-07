Un Cayenne électrique camouflé démontre ses performances et sa polyvalence

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

La campagne de tests menée à l’échelle mondiale pour le nouveau Porsche Cayenne bat son plein. Dans le cadre de la mise au point de son deuxième SUV 100 % électrique, le constructeur de voitures de sport a envoyé un prototype proche du modèle de série à la chasse aux records, offrant au passage un aperçu de la polyvalence exceptionnelle du Cayenne Electric.

Depuis plus de 20 ans, le Porsche Cayenne montre toute l’étendue de ses talents. La version tout électrique s’inscrira dans cette lignée en proposant une combinaison optimisée de performances, de fonctionnalité au quotidien, de confort sur les longs trajets et d’aptitude tout-terrain. Porsche en a d’ailleurs donné un avant-goût bien en amont du lancement officiel du Cayenne Electric dans le cadre d’un tournage en Angleterre.

Un nouveau record établi grâce à la stabilité et à la précision du châssis actif

C’est sur un site chargé d’histoire que Porsche a laissé entrevoir l’impressionnant potentiel de son futur SUV tout électrique en termes de performances : lors de la légendaire course de côte de Shelsley Walsh, qui existe depuis 1905 et compte donc parmi les plus anciennes compétitions automobiles au monde, un prototype proche du modèle de série s’est glissé parmi les concurrents du championnat britannique de course de côte dans le cadre d’un tournage. Gabriela Jílková, pilote d’essai et de développement sur simulateur pour l’équipe de Formule E TAG Heuer Porsche, était au volant du Cayenne Electric camouflé sur cette bande d’asphalte de 914 mètres, dont la largeur n’excède pas 3,5 m à certains endroits et dont la pente peut atteindre 16,7 %. Et le succès était au rendez-vous : dès la première tentative chronométrée, Jílková a battu le précédent record pour la catégorie Sport Utility Vehicle de plus de quatre secondes. « C’est un parcours exigeant, sur lequel on n’a pas le droit à l’erreur. Il n’y a pas de zone de dégagement et la marge de manœuvre pour corriger la trajectoire est vraiment très réduite. Heureusement, le châssis actif du nouveau Cayenne lui confère une stabilité et une précision incroyables. Tout au long de la course, la voiture m’a donné une impression de parfaite maîtrise », s’est enthousiasmée Jílková.

Le Cayenne Electric avait été doté du Porsche Active Ride, que la marque proposera à l’avenir également sur ses SUV. Ce châssis actif maintient la carrosserie toujours à l’horizontale, même lors de manœuvres dynamiques de freinage, de direction et d’accélération et offre une adhérence parfaite grâce à une répartition équilibrée des charges sur les roues. « Avec le Porsche Active Ride, le nouveau Cayenne offre une combinaison nettement optimisée de dynamique et de confort », a déclaré Michael Schätzle, à la tête de la gamme Cayenne.

Outre le record du monde établi à 31,28 secondes, un autre chiffre a marqué les esprits à Shelsley Walsh : le premier point de contrôle, situé 18,3 mètres après la ligne de départ, a été franchi en seulement 1,94 seconde. Jusqu’à présent, seules les monoplaces spécialement conçues et équipées de pneus slick avaient réussi une telle prouesse. Cela donne une idée de la puissance motrice exceptionnelle du nouveau SUV tout électrique de Porsche, qui était doté pour l’occasion de pneus été conventionnels. Sur ce point, Michael Schätzle assure que, même s’il reste certains points à régler avant le lancement du Cayenne Electric sur le marché, « la puissance motrice et l’équipement du véhicule ayant établi le record étaient déjà au niveau d’une version de série ».

Un système robuste qui offre une capacité de remorquage équivalente à celle d’un moteur thermique

En Angleterre, Porsche a fait bien plus que donner un aperçu des performances du Cayenne Electric en démontrant également sa remarquable fonctionnalité au quotidien. Richard Hammond, présentateur vedette de la télévision britannique, a pris le volant du prototype camouflé le temps d’un tournage au cours duquel il a remorqué une voiture ancienne vieille de plus d’un siècle et pesant plus de deux tonnes entre son atelier d’Hereford et son garage. Selon ses dires, en dépit d’une charge à tracter d’environ trois tonnes, remorque comprise, le Cayenne Electric n’a absolument pas démérité : « C’est tout juste si j’ai senti le poids considérable que je tractais. Le Cayenne a relevé ce défi avec les honneurs. »

Porsche a conçu le Cayenne Electric de manière particulièrement robuste en ce qui concerne la carrosserie, la motorisation et la gestion thermique du système haute tension, afin que ce SUV remplisse toutes les conditions nécessaires pour être l’un des premiers véhicules 100 % électriques au monde à atteindre, selon la configuration, une capacité de remorquage allant jusqu’à 3,5 tonnes (et à obtenir l’homologation correspondante), à l’instar du modèle actuel de Cayenne avec moteur à combustion. « Nos clients ont toujours été sensibles à la grande polyvalence du Cayenne. C’est pour cette raison que nous n’avons fait aucun compromis lors du développement du modèle tout électrique », a expliqué Michael Schätzle.

De nouveaux standards de performance grâce à l’électrification

« Dans les dix ans à venir, nos clients continueront de bénéficier de modèles à moteur à combustion et hybrides à la fois puissants et efficaces, pour lesquels nous poursuivons le développement intensif de la génération actuelle. Pour autant, le niveau de performance présenté pour la première fois publiquement en Angleterre n’a été atteint que grâce aux possibilités offertes par l’électrification. Le Cayenne Electric est appelé à établir de nouveaux standards, sans aucun compromis sur l’utilité et la fonctionnalité au quotidien. »

Porsche prévoit une nouvelle apparition publique en Angleterre du SUV qui s’est illustré à Shelsley Walsh : le prototype camouflé de manière spectaculaire sera visible du 10 au 13 juillet 2025 lors du Festival of Speed de Goodwood.