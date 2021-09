EVE Online prend son envol sur l’Epic Games Store

Partager Facebook

Tous les joueurs sont invités à télécharger gratuitement le jeu sur la plateforme, pour s’évader dans l’univers gigantesque d’EVE Online et forger leur propre légende au cœur de New Eden. Profitez d’une liberté sans égale aux côtés d’une communauté bienveillante, en expansion perpétuelle.

« Nous sommes ravis de nous associer avec Epic pour ouvrir EVE Online à un plus grand public sur l’Epic Games Store. » déclare le Creative Director d’EVE Online, Bergur Finnbogason. « Nous avons récemment repensé entièrement l’expérience des nouveaux utilisateurs, et nous avons lancé pléthore d’activités conçues pour aiguiser l’appétit des joueurs qui se connectent à EVE pour la première fois. Nous sommes impatients de croiser votre route à New Eden ! »

EVE Online en chiffres :

Plus de 24 millions de pilotes ont traversé New Eden et ses 7000 systèmes stellaires depuis la sortie du jeu en 2003. Plus de 2 millions de nouveaux joueurs nous ont rejoint l’année dernière, pour profiter de la liberté incomparable du MMO galactique de référence.

EVE Online est célèbre pour sa dimension économique florissante, ses intrigues politiques complexes et ses différentes organisations dirigées par les joueurs. En 18 ans d’histoire, les Capsuliers ont détruit plus de 91 millions de vaisseaux. Les joueurs d’EVE ont battu pas moins de quatre GUINNESS WORLD RECORDS en 2020 et 2021, pendant la plus grande guerre de l’histoire du jeu, dont celui de la plus grande bataille de l’histoire du jeu vidéo et de la bataille la plus coûteuse de l’histoire du jeu vidéo.

La semaine dernière, CCP Games a inauguré la nouvelle version de son Expérience du Nouveau Joueur, tout en lançant les Projets de Compétences personnalisables, qui ont pour ambition de rendre EVE Online plus accessible aux débutants. Avec la mise à jour du programme d’entrainement, les joueurs de l’Epic Games Store qui essaient le jeu pour la première fois peuvent apprendre à maîtriser les nombreux rouages d’EVE Online dans un environnement sûr, séparé des autres joueurs.

Pour fêter ça, CCP Games a lancé l’événement « Recherche des Renégats », qui invite les joueurs à repérer l’activité de drones malveillants sur plusieurs sites de combats et d’anomalies d’exploration. À partir d’aujourd’hui, les nouveaux joueurs comme les vétérans peuvent bénéficier de récompenses gratuites en se connectant pendant la durée de l’événement.

Pour tout savoir sur l’événement « Recherche des Renégats », rendez-vous sur le blog d’EVE Online.