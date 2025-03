Explorez le désert entre amis à dos de mechas avec SAND, en Accès Anticipé sur Steam

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Arpentez un gigantesque désert de dunes dans une équipe regroupant jusqu’à six personnes, personnalisez votre forteresse robotisée et affrontez d’autres géants de métal et leurs équipages pour faire fortune.

Un monde diesel-punk. Une version alternative de l’Histoire. La planète Sophie est en ruine à la suite d’un désastre écologique qui a évaporé l’intégralité des océans. Tout ce qui reste de l’humanité se concentre sur de gigantesques Tramplers, des titans mécaniques qui se déplacent lentement sur les terres arides et désolées de Sophie. En solitaire ou en équipes, les survivants explorent des contrées désertiques à la recherche de trésors cachés. Chacun veut tirer son épingle du jeu, mais le gâteau est clairement trop petit pour que tout le monde ait sa part.

Les environnements impitoyables et le gameplay intense de SAND ont bénéficié d’une démo jouable l’année dernière — dans le top 10 des plus jouées du Steam Néo Fest — mais également d’un playtest ouvert qui a attiré plus de 200 000 personnes. Cet Accès Anticipé offrira des tonnes de nouveautés et d’améliorations, en plus d’un suivi de développement consciencieux qui entend maintenir l’intérêt sur la durée.

L’Accès Anticipé, en bref :

De nouvelles villes, de nombreux points d’intérêt et bien plus de loot

Des PNJ morts-vivants qui arpentent les villes et s’en prennent constamment à vous

Le sable est vivant : une créature souterraine arpente certaines zones, infligeant des dégâts aux joueurs et aux Tramplers

Des catastrophes environnementales, des champs de mines et de mystérieuses sphères luminescentes

Des contrôles repensés pour les Tramplers

De nouvelles options de personnalisations pour votre mecha, comme des compartiments inédits et des options de châssis

Les nouveautés de gameplay et les nouvelles fonctionnalités seront ajoutées tout au long de l’Accès Anticipé via des mises à jour régulières. Une feuille de route sera dévoilée au lancement pour détailler tout ce qui arrivera dans SAND au fil du temps.

SAND sera disponible le 3 avril en Accès Anticipé sur Steam