Fellowship, le tout premier MODA, aura droit à un test public pendant le Steam Néo Fest de février

Fellowship est un jeu inédit développé par Chief Rebel, un nouveau studio basé à Stockholm, en Suède, et rempli de vétérans de l’industrie qui ont travaillé sur des titres acclamés par la critique tels que World of Warcraft, Diablo IV, Helldivers 2, les séries Just Cause et Battlefield, et bien plus encore. L’équipe de Chief Rebel est impatiente de participer à l’édition de février de Steam Néo Fest, et de permettre à encore plus de joueurs de découvrir ce dungeon crawler PvE vraiment unique, à la fois exigeant et accessible. En août 2024, une version test en alpha fermée sur Steam avait été mise à la disposition de quelques utilisateurs afin qu’ils fassent part de leurs retours et aident à donner la bonne direction au jeu dès le début de son développement. Toutefois, le test public à venir offrira à tous l’opportunité de goûter à Fellowship pour la première fois. En préparation à ce test public, l’équipe de Chief Rebel a publié une bande-annonce « Découverte du gameplay » montrant aux joueurs tout ce qu’il faut savoir avant de se lancer dans Fellowship.

Ajoutez Fellowship à votre liste de souhaits dès aujourd’hui et préparez-vous à rejoindre le test public sur Steam : https://store.steampowered.com/app/2352620/Fellowship/