MARVEL Cosmic Invasion : deux nouveaux personnages jouables rejoignent le combat

Révélés et mis en valeur par de sublimes illustrations réalisées à la main dans le plus pur style MARVEL des années 90, She-Hulk et Rocket Racoon amènent de nouvelles attaques et des pouvoirs ultrapuissants dans leurs bagages. She-Hulk règle les litiges en attrapant et balançant ses ennemis grâce à sa force Gamma tandis que Rocket Racoon, membre émérite des Gardiens de la Galaxie, dispose d’un arsenal conséquent d’armes à feu. Sa passion compulsive pour le lancer de grenades en fait l’un des combattants les plus chaotiques de MARVEL Cosmic Invasion.

Cette nouvelle bande-annonce illustre tout le pouvoir de nuisance du duo, qui fait ici face à des hordes d’ennemis impitoyables dont les tristement célèbres Sentinelles, ennemis éternels des X-Men, mais aussi à Thanos ou encore Sauron, l’hybride humain-ptéranodon et son style aérien.

She-Hulk et Rocket Raccoon rejoignent Captain America, Wolverine, Spider-Man, Storm, Phyla-Vell, Venom et Nova dans un roster cinq étoiles inspirés par les bandes dessinées MARVEL les plus légendaires. MARVEL Cosmic Invasion propose un total de 15 personnages jouables issus de divers univers et arcs narratifs adorés des fans.

MARVEL Cosmic Invasion est prévu en 2025 sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 et 5 et Xbox.