FIFA 23 : Partenariat entre EA SPORTS et la Juventus Football Club

Ce partenariat permettra à EA SPORTS de devenir le partenaire de jeu vidéo de sport exclusif de la Juventus, avec une intégration complète et authentique dans le jeu qui inclura le stade de la Juventus, l’Allianz Stadium, ainsi que le logo et les maillots officiels du club. Les deux partenaires sont excités à l’idée de travailler ensemble autour d’une série d’initiatives de style de vie et culturelles afin de créer de nouvelles opportunités en dehors du monde du football.

En plus du partenariat avec le club, l’ancien joueur Claudio Marchisio deviendra un Héros FUT et l’actuel joueur Dušan Vlahović sera un ambassadeur officiel du jeu pour EA SPORTS FIFA 23. Marchisio est réputé pour être sorti du centre de formation de la Juventus et être devenu une légende du club et l’un des joueurs préférés des fans, remportant plusieurs Scudetto et renforçant désormais ce statut avec son élément Hero dans FIFA 23 Ultimate Team (FUT). Les Héros FUT sont parmi les joueurs les plus mémorables à avoir fouler la pelouse, désormais capturés en tant qu’éléments dans le jeu pour représenter les moments inoubliables qui ont fait d’eux les joueurs préférés des fans.

​Ayant prouvé qu’il fait partie des tous meilleurs jeunes buteurs dans le monde, avec des statistiques incroyables sur les deux dernières années, Vlahovic devient pour la première fois ambassadeur EA SPORTS et rejoint un groupe étendu composé des tous meilleurs joueurs du monde.

​​

​David Jackson, VP of brand for EA SPORTS FIFA, indique: « Nous sommes excités de réaffirmer notre engagement profond au côté du football italien à travers ce partenariat exclusif avec la Juventus. Ce club phénoménal représente beaucoup pour nous et nos fans, et ce partenariat permettra à EA SPORTS de continuer à délivrer les expériences interactives de football les plus authentiques et les plus complètes dans FIFA 23 et au-delà. »

Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer de la Juventus, ajoute : « Nous sommes fiers de faire notre retour au côté d’EA SPORTS. Cet accord avec EA SPORTS dépasse le concept du partenariat traditionnel. Ce projet commun vise à se tourner vers le futur, échanger avec une nouvelle génération, et prendre part aux nouvelles tendances dans les domaines de la culture urbaine et du lifestyle. Nous avons choisi EA SPORTS pour avancer plus loin car ce partenaire partage notre vision et notre ambition. Nous sommes ravis d’effectuer ce parcours avec une marque qui possède de fortes valeurs autour de l’originalité, l’unicité, et l’innovation, autant que la Juventus. »

EA SPORTS développe et distribue la franchise FIFA depuis 30 ans, offrant une authenticité sans égal, permettant aux joueurs de jouer avec les plus grands championnats, clubs, et joueurs du monde du football, dans un réalisme et une jouabilité de pointe. Les fans pourront profiter de l’inclusion de la Juventus au sein de l’écosystème EA SPORTS FIFA, incluant FIFA Mobile et FIFA Online.

​

Plus tôt au cours du mois de juillet, Electronic Arts a dévoilé des détails sur EA SPORTS FIFA, qui sera disponible le 30 septembre dans le monde entier, et qui comportera des améliorations à la technologie de gameplay nouvelle génération HyperMotion2, qui élève chaque moment sur le terrain et plus encore. Avec 300 partenaires individuels de licences, offrant aux joueurs l’accès à plus de 19,000 athlètes à travers 700 équipes, dans 100 stades et dans plus de 30 championnats à travers le monde, FIFA 23 est l’endroit où vous pouvez prendre part aux compétitions iconiques, telles que UEFA Champions League, UEFA Europa League, la toute nouvelle UEFA Europa Conference League, Premier League, Bundesliga, LaLiga Santander, CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana, et désormais la Juventus dans la Série A.