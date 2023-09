Final Fantasy 16 : une version PC et deux DLC au programme

Partager Facebook

L’éditeur japonais Square Enix annonce le développement de deux DLC et d’une version PC pour Final Fantasy 16.



Durant la PAX West 2023 à Seattle (USA), le producteur Naoki Yoshida a fait savoir que le lore de Final Fantasy 16 allait s’étendre d’ici les prochains mois par le biais de deux contenus additionnels sur PS5 :

Notre communauté nous a fait part d’un grand nombre d’opinions et de réactions pour améliorer FF16. Mais l’une des choses qui est ressortie le plus fortement est que les joueurs voulaient en savoir plus sur l’histoire de Valisthea et passer plus de temps avec ses habitants. Pour y répondre, l’équipe de développement a commencé à travailler sur deux contenus téléchargeables payants.

Pour mémoire, l’histoire de FF16 se déroule dans le monde de Valisthea, un royaume divisé en plusieurs nations. Au cœur de celle-ci se trouve Clive Rosfield, le bouclier du prince Joshua de Rosaria, l’une de ces nations. Le conflit central tourne autour des Eikons, de puissantes créatures invoquées en combat. Lorsque le royaume de Rosaria est attaqué par des forces ennemies, Clive se retrouve entraîné dans une quête pour protéger son prince et son royaume. Il découvre également que son frère cadet, Joshua, possède le pouvoir d’invoquer l’Eikon Phénix, ce qui suscite des intrigues politiques et des luttes pour le contrôle des Eikons.

Naoki Yoshida a également confirmé la sortie de Final Fantasy 16 sur PC à une date inconnue :

FF16 est disponible en exclusivité sur PS5, mais nous savons que vous êtes nombreux à réclamer une version PC. Permettez-moi donc de profiter de cette occasion pour annoncer officiellement que le développement d’une version PC est actuellement en cours. J’espère pouvoir vous donner plus d’informations sur les contenus téléchargeables à venir et sur la version PC avant la fin de l’année, alors restez à l’écoute.

A noter qu’une nouvelle mise à jour gratuite pour Final Fantasy 16 ajoute un système de skins pour les armes, l’arme Onion Sword ainsi que de nouvelles tenues pour Clive, Jill, Torgal et d’autres personnages de ce nouvel opus de la célèbre licence de Square Enox qui s’inspire de Devil May Cry et Game of Thrones.