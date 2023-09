Sony présente son nouveau smartphone premium, le Xperia 5 V

Partager Facebook

Sony présente son smartphone premium, le Xperia 5 V. Doté du capteur d’image dernier cri « Exmor T for Mobile », il offre un appareil photo du quotidien qui fait de chaque image un chef-d’œuvre. Il permet des prises de vues très variées, notamment un rendu avancé du bokeh par IA pour les portraits et une sélection de préréglages des couleurs pour créer l’ambiance de son choix. Le Xperia 5 V permet également de plonger dans une expérience audio et vidéo extraordinaire grâce à son écran exceptionnel, à ses haut-parleurs stéréo en façade et à ses technologies avancées, qui offrent une qualité inédite aux contenus que vous écoutez et que vous regardez.

De plus, l’efficacité de la batterie a été améliorée, avec plus de 50 % de capacité restante1 même après une journée d’utilisation. Vous pouvez utiliser sereinement ce smartphone haut de gamme du matin au soir pour photographier, filmer, éditer et regarder des contenus en déplacement.

Des souvenirs haute définition, peu importe l’endroit ou le moment

L’appareil photo du Xperia 5 V utilise le capteur dernier cri « Exmor T for mobile », également au cœur du porte-étendard de la gamme de smartphones Sony, le Xperia 1 V. Ainsi, il permet de capturer des images haute définition limpides dans toutes les situations, de jour comme de nuit, en intérieur ou en extérieur. En plus de pouvoir réaliser des portraits vibrants de détails, il est possible de choisir divers préréglages des couleurs, les « looks créatifs », afin de peaufiner les couleurs et les tonalités en fonction de la scène capturée, sans aucun post-traitement. De plus, le mode Bokeh2 a été fortement amélioré par rapport au modèle précédent3 : il profite d’une technologie d’IA pour rapprocher la qualité de portraits des appareils photo à objectifs interchangeables.

Les deux objectifs dorsaux vous permettent de photographier en trois longueurs focales : 16 mm, 24 mm et 48 mm. Lors des focales de 24 millimètres et 48 millimètres, la nouvelle technologie à pixels à transistor à deux couches Exmor T est utilisée, ce qui permet de générer douze mégapixels complets à la fois à 24 millimètres et à 48 millimètres sans perte de qualité. En regroupant des pixels, une technique appelée binning des pixels, une meilleure qualité d’image en basse lumière est possible. De plus, le Xperia 5 V double la focale à 48 millimètres sans perte de qualité. Cette méthode offre même une meilleure qualité en téléobjectif par rapport à son prédécesseur3. Les pixels agrandis regroupés peuvent capturer plus de lumière et fournir ainsi un signal plus propre. Le résultat est une résolution complète de douze mégapixels avec une qualité impressionnante pour les trois focales, le tout avec seulement deux objectifs.

Devenez un maître de la vidéo

La nouvelle application « Video Creator » intègre une fonction de montage automatique, qui permet de créer facilement des clips. Après avoir choisi la durée du film, il suffit de sélectionner les photos ou les vidéos ainsi que la musique, et Video Creator fait le gros du travail pour créer un fichier final en environ une minute. Même ceux qui n’ont aucune expérience du montage peuvent facilement créer des clips originaux, dignes d’être partagés sur les réseaux sociaux. Il est également possible de régler manuellement ses propres préférences, comme les filtres créatifs et les réglages du clip en fonction du rendu créatif recherché.

Le Xperia 5 V dispose également d’un micro dédié à l’enregistrement de la voix. Même en filmant une scène agitée, dans une ambiance chargée d’autres voix et de bruits divers, les paroles de la personne sont mises en avant et capturées clairement.

Plus d’une journée de divertissement1

Le Xperia 5 V permet de profiter d’un son puissant et de vidéos éblouissantes, sans nécessiter un haut-parleur ou un écran externe. En plus d’un nouvel amplificateur de haut-parleur offrant des basses profondes et puissantes, il dispose d’un écran OLED lumineux qui assure une excellente lisibilité même en plein soleil. Plonger dans ses contenus et profiter pleinement des vidéos enregistrées ou diffusées en direct sur les réseaux sociaux et de ses émissions favorites, avec les images sublimées grâce au processeur « X1 for mobile » issu des TV Sony BRAVIA. Difficile à croire : vous pouvez regarder plus de 24 heures de vidéo avec une seule charge4 ! Et si jamais vous ne savez pas quoi regarder, cliquez simplement sur BRAVIA CORE for Xperia, vous y trouverez des centaines de blockbusters récents ou classiques en qualité supérieure5.

Visionner ses vidéos préférées ou les émissions du moment sans s’inquiéter d’arriver en fin de charge, grâce à la batterie haute capacité de 5 000 mAh qui tient plus longtemps que sur les autres smartphones disposant de la même capacité. La technologie d’économie d’énergie unique réduit la consommation d’environ 20 % par rapport au modèle précédent3. Ainsi, même en utilisant activement son smartphone toute la journée, la batterie reste à 50 % ou plus1. En plus du support du chargement sans fil et du chargement rapide (jusqu’à 50 % en 30 minutes6), la technologie d’optimisation du rechargement exclusive des Xperia évite toute détérioration de la batterie : même après trois ans, elle préserve 80 % ou plus de sa capacité maximale7.

Sur le plan des performances, la plate-forme Snapdragon 8 Gen 2 Mobile8 est plus rapide et plus efficace en multitâche, afin de tout faire plus longtemps, sans compromis. De plus, la taille de la lame de diffusion de chaleur a été accrue de 40 % par rapport au précédent modèle3, une mesure de dissipation thermique extrêmement efficace, et la consommation énergétique du processeur a été améliorée. Le nouveau processeur, la gestion thermique améliorée et l’accroissement de 40 % du volume du diffuseur thermique aident le Xperia 5 V à rester frais durant une utilisation intensive, afin de profiter pleinement de toute sa puissance.

Fonctions ludiques améliorées

Game enhancer, une fonction d’assistance qui rend les jeux plus ludiques, reçoit un nouvel habillage coloré mais conserve tout un ensemble de fonctions d’assistance avancées, comme le laser L-γ (low gamma), l’égaliseur audio, le micro conçu pour la conversation en direct et la fonction d’enregistrement de l’écran, utile pour capturer et diffuser du contenu sur YouTube. De plus, la plate-forme Qualcomm’s Snapdragon 8 Gen2 Mobile et Elite Gaming8 assurent la stabilité des jeux.

Design/fonctions/accessibilité/développement durable

Un autre élément appréciable du Xperia 5 V est la manière dont il associe performances élevées et design. Les couleurs du panneau photo et du dos s’accordent avec une finition mate agréable à l’œil qui crée une sensation d’unité. Le smartphone est proposé en trois couleurs pour s’adapter à votre style : noir, argent ou bleu.

En photographiant en mode Photographie Pro, une nouvelle fonction d’accessibilité permet de lire un son9 afin de savoir si l’écran est horizontal : ainsi, les personnes souffrant de déficiences visuelles peuvent capturer une image horizontale. La fonctionnalité et le design sont réunis au creux de votre main.

L’emballage du Xperia 5 V utilise le mélange original de matériaux de Sony, fait de bambou, de fibres de canne à sucre et de papier recyclé déjà utilisé, et réussit à se passer totalement de plastique10. De plus, certains éléments internes et externes de l’appareil lui-même utilisent le SORPLAS, un plastique recyclé ignifuge développé par Sony qui emploie jusqu’à 99 % de matériaux recyclés.

Élégant étui avec support pour le Xperia 5 V (XQZ-CBDE)

L’étui dédié au Xperia 5 V (disponible séparément) forme également un support pratique, utilisable à la verticale comme à l’horizontale. Fin et épousant parfaitement le smartphone, il le rend facile à tenir et à utiliser, non seulement pour regarder des vidéos mais aussi pour diffuser en direct et pour les vidéoconférences. Trois couleurs sont disponibles, correspondant à celle du Xperia 5 V11. De plus, nous avons également choisi le SORPLAS parmi les matériaux utilisés sur l’étui avec support12.

Prix et disponibilité

Le Xperia 5 V sera commercialisé à la mi-septembre au prix de CHF 999. Il sera disponible en noir, argent platine et bleu.

Les clients qui achètent le Xperia 5 V entre le 19 septembre 2023 et le 15 octobre 2023 recevront en plus à l’achat les écouteurs sans fil Noise Cancelling WH-CH720N de Sony. Pour ce faire, le nouveau Xperia 5 V doit être enregistré à partir du 26 septembre 2023 jusqu’au 18 novembre 2023 au plus tard sur www.sony.ch/promo/fr/xperia5m5 (le lien d’enregistrement sera mis en ligne à partir du 26 septembre 2023).