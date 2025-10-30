FOX HUNT le mode multijoueur en ligne de METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER est disponible

Partager Facebook

FOX HUNT plonge les joueur·euses dans une jungle où il sera nécessaire d’utiliser des compétences de survie et de furtivité dans la plus pure tradition de l’expérience METAL GEAR.

En tant qu’aspirant·es de l’unité secrète FOX, les joueur·euses devront mener à bien des missions de survie et se procurer des armes ainsi que de l’équipement sur le terrain face à d’autres agents. Jusqu’à douze joueur·euses peuvent dès à présent se lancer dans cette expérience d’action et d’espionnage tactiques typique de la série METAL GEAR à travers deux modes de jeu différents.

Capture et survie

Les célèbres grenouilles Kerotan sont plus insaisissables que jamais dans ce mode de jeu intense. Trouvez et récupérez davantage de grenouilles cachées pour l’emporter. Au fur et à mesure que la partie progressera, le nombre de grenouilles diminuera, ce qui conduira à des affrontements intenses entre les joueur·euses.

Survie et intrusion

Ce mode de jeu consiste en une mission secrète où les agents doivent utiliser des techniques de furtivité et de survie dans diverses zones pour progresser entre les phases. Au fur et à mesure que le temps passe, les zones en question diminuent en taille, ce qui rend la furtivité et le positionnement d’autant plus essentiels à la victoire. Chaque joueur·euse est équipé·e d’une combinaison AT-CAMO qui lui permet d’utiliser des tactiques de furtivité avancées. Cette combinaison leur permet de modifier instantanément leurs motifs de camouflage pour s’adapter au terrain. Les agents disposent également d’un Naked Sense qui les aide à détecter les ennemis et les objets.

METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER a été salué par la critique et acclamé par la presse. Son gameplay, son histoire et ses thèmes continuent de trouver un écho auprès de la communauté mondiale. Aujourd’hui encore, ils font de METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER l’un des jeux vidéo les plus influents de l’histoire. Une bande-annonce avec des citations de la presse est disponible ci-dessous. L’édition Deluxe numérique de METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER est désormais disponible avec une réduction de 20 % sur PlayStation 5 et sur Steam.