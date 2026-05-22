Google et Samsung lancent des smartglasses Android XR pour rivaliser avec Meta

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Le marché des lunettes connectées entre dans une nouvelle phase. Grâce à Android XR, Google et Samsung ambitionnent de concurrencer frontalement les Ray-Ban Meta avec des modèles misant autant sur le design que sur l’intelligence artificielle.

Google a sans doute signé l’une des annonces les plus stratégiques de la conférence Google I/O 2026 dans l’univers des technologies portables. Aux côtés de Samsung, le géant de Mountain View a officialisé l’arrivée des premières lunettes connectées propulsées par Android XR, développées en collaboration avec deux acteurs majeurs de l’optique : Gentle Monster et Warby Parker. Une alliance particulièrement ambitieuse où chaque partenaire conserve un rôle bien défini : Google fournit l’écosystème logiciel et l’intelligence artificielle, Samsung pilote l’architecture matérielle, tandis que les marques de lunetterie gardent la maîtrise totale du design et de l’identité stylistique.

Samsung et Google veulent réinventer les lunettes connectées avec Android XR

Avec cette initiative, Samsung et Google cherchent clairement à éviter les erreurs qui ont longtemps freiné l’adoption massive des smartglasses.

Pendant des années, les lunettes connectées ont souffert d’un problème fondamental : leur apparence. Trop futuristes, trop techniques ou simplement peu séduisantes au quotidien, elles peinaient à dépasser le cercle des passionnés de technologie.

Cette fois, la stratégie change radicalement.

Plutôt que d’imposer un design technologique uniforme, Google et Samsung confient volontairement l’esthétique à des spécialistes de la mode et de l’optique. Un choix particulièrement intelligent dans un marché où l’apparence reste décisive.

Warby Parker mise sur des lunettes connectées pensées pour un usage quotidien

Le modèle développé avec Warby Parker adopte une approche beaucoup plus inclusive et réaliste que la majorité des smartglasses actuellement disponibles.

Alors que des produits comme les Ray-Ban Meta Smart Glasses ont popularisé les montures inspirées du style Wayfarer, Warby Parker choisit volontairement de s’éloigner de cette standardisation esthétique.

Le fabricant opte notamment pour un pont de monture en forme de serrure, une signature visuelle plus élégante qui permet de différencier immédiatement ces lunettes connectées de la concurrence.

Autre détail révélateur : les visuels officiels montrent principalement des lunettes équipées de verres transparents plutôt que des modèles solaires.

Un choix loin d’être anodin.

Là où les campagnes marketing privilégient généralement les lunettes de soleil pour renforcer l’aspect lifestyle, Warby Parker assume pleinement un positionnement orienté vers les usages du quotidien, notamment pour les porteurs de verres correcteurs.

Cette philosophie plus pragmatique et accessible correspond précisément à la stratégie recherchée par Google et Samsung : transformer les lunettes intelligentes en véritable objet du quotidien.

Gentle Monster devient l’atout stratégique pour séduire la jeunesse asiatique

Si Warby Parker cible un public large et international, le partenariat avec Gentle Monster répond à une logique beaucoup plus culturelle et générationnelle.

La marque sud-coréenne bénéficie d’une immense popularité en Asie, particulièrement auprès des 18-34 ans, une tranche démographique encore difficile à conquérir pour les géants de la tech dans le secteur des wearables.

Gentle Monster s’est imposé grâce à une stratégie de collaborations extrêmement efficace mêlant mode, culture pop, musique et gaming.

La marque avait notamment provoqué un véritable phénomène viral avec sa collection développée aux côtés de Jennie du groupe BLACKPINK, donnant naissance aux célèbres « Jennie glasses ».

Depuis, Gentle Monster multiplie les partenariats avec des figures majeures de la pop asiatique comme Felix ou Taeyeon.

La marque s’est également rapprochée de l’univers vidéoludique via des collaborations avec Overwatch, Tekken 8 ou encore World of Warcraft.

Ce savoir-faire culturel représente un avantage colossal pour Samsung et Google, qui peinent encore à imposer leurs produits wearables auprès des jeunes consommateurs asiatiques.

Android XR pourrait lancer une nouvelle génération de smartglasses

Ce qui rend cette initiative particulièrement crédible, c’est surtout la cohérence globale de l’écosystème mis en place.

Google semble avoir pris le temps de stabiliser et d’optimiser Android XR avant son lancement commercial, tandis que Samsung évite volontairement une stratégie trop centralisée afin de laisser les marques partenaires préserver leur identité créative.

Cette approche collaborative tranche avec les méthodes plus fermées traditionnellement observées dans l’industrie technologique.

Les deux premiers modèles dévoilés lors du Google I/O 2026 ne représenteraient d’ailleurs qu’un début.

Une collection beaucoup plus large de lunettes connectées Android XR serait déjà prévue d’ici fin 2026.

Meta a validé le marché… Google et Samsung veulent désormais l’élargir

Le succès des lunettes connectées développées par Meta avec Ray-Ban a démontré qu’une véritable demande existe désormais pour des smartglasses intégrant intelligence artificielle, caméra et assistant vocal.

Mais jusqu’ici, les alternatives stylistiques crédibles restaient limitées.

Avec Warby Parker et Gentle Monster, Google et Samsung semblent enfin avoir compris que le futur des lunettes connectées passera autant par la mode et l’identité culturelle que par la puissance technologique.