Project Motor Racing dévoile le pack GT Icons

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les participants au SimRacing Expo de Charlotte, en Caroline du Nord (du 22 au 24 mai 2026), seront parmi les premiers à découvrir le tout nouveau pack GT Icons pour Project Motor Racing. Sa sortie officielle prévue le 23 juin 2026.

Réunissant certaines des voitures de course les plus emblématiques des années 1960 et 1970, le pack GT Icons rend hommage à une époque marquée par la force brute, les performances et la légende du sport automobile.

SimRacing Expo de Charlotte

Pour sa première apparition publique à Charlotte, ce pack met également l’accent sur l’Amérique, avec des bolides américains emblématiques tels que la Chaparral 2F de 1967, la Chevrolet Corvette C3 de 1973 et la Shelby Daytona Coupé de 1964.

Chaque voiture du pack GT Icons apporte sa touche unique sur le circuit, entre agilité, précision, force brute des V8 et légendes des courses d’endurance. Ensemble, elles incarnent une époque où la vitesse, le cran et le danger définissaient ce sport.

9 voitures et 3 catégories

Le pack GT Icons inclut également le circuit Rocky Knoll Raceway, un circuit routier rapide et fluide situé aux États-Unis, proposant deux configurations ainsi que les voitures de course suivantes :

GT 70

Porsche 911 Carrera RSR 3.0 de 1974

Chevrolet Corvette C3 de 1973

Ford Capri RS3100 de 1973

Voitures de courses 67

Chapparal 2F de 1967

Ford Mk.IV de 1967

Lola T70 Mk 3 de 1967

GT 60

Chevrolet Corvette Grand Sport de 1965

Shelby Daytona Coupé de 1964

Jaguar Type E Lightweight de 1965

Project Motor Racing est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Le pack GT Icons sortira le 23 juin et est déjà disponible en précommande.