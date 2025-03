Google Play Games sur PC: des jeux par wagons!

Partager Facebook

À l’approche imminente de la Game Developers Conference (GDC), qui ouvrira ses portes la semaine prochaine à San Francisco, Google marque un tournant décisif en annonçant une refonte en profondeur de sa plateforme Play Games pour PC.

Alors que Microsoft vient de renoncer au support des applications Android sur Windows 11, le géant de Mountain View prend le relais avec une stratégie résolument audacieuse. Désormais, tous les jeux mobiles seront automatiquement accessibles sur PC, une évolution qui inverse le paradigme antérieur où les développeurs devaient activement opter pour cette prise en charge. Une décision qui bouleverse en profondeur l’écosystème du jeu vidéo sur ordinateur, enrichissant instantanément le catalogue disponible et le rendant plus diversifié que jamais.

Google ne s’arrête pas en si bon chemin et introduit une série d’améliorations techniques qui rapprochent encore davantage sa plateforme des mastodontes du secteur, à l’instar de Steam. L’un des changements les plus significatifs réside dans l’adoption d’un modèle d’inclusion automatique (« opt-out ») au lieu d’une adhésion volontaire (« opt-in »). Concrètement, tous les jeux Android seront désormais disponibles par défaut sur Play Games pour PC, à moins que leurs créateurs n’expriment explicitement le souhait de s’y soustraire. Ce choix stratégique garantit un catalogue riche et immédiatement accessible, à l’image de celui proposé sur les terminaux mobiles fonctionnant sous Android.

Afin d’optimiser l’expérience utilisateur, Google introduit une personnalisation avancée des contrôles pour chaque titre. Les joueurs auront désormais la possibilité d’adapter minutieusement les paramètres de commande en fonction de leurs préférences, qu’ils jouent au clavier, à la souris ou à la manette. À la fin du mois de mars, une barre latérale in-game fera son apparition, offrant la possibilité d’ajuster ces paramètres sans interrompre la session de jeu. Cette nouvelle interface proposera également la gestion de plusieurs comptes simultanément, renforçant ainsi la flexibilité du service.

S’inspirant directement des standards établis par Steam, Google intègre également un système de badges de jouabilité permettant d’indiquer le niveau d’optimisation des jeux pour PC. Trois labels seront affichés sur la page de chaque titre du catalogue : « Optimisé », « Jouable » et « Non testé ». Cette classification guidera les utilisateurs vers les jeux offrant la meilleure expérience sur ordinateur. De plus, le support complet des ordinateurs portables et de bureau équipés de processeurs AMD sera prochainement assuré, élargissant considérablement la compatibilité matérielle de la plateforme. Google collabore également avec des fabricants de PC afin d’intégrer Play Games directement dans le menu Démarrer des nouvelles machines sous Windows, simplifiant ainsi l’accès aux jeux mobiles sur ordinateur.

Cette intégration native représente une alternative bienvenue face à la disparition du Windows Subsystem for Android, précédemment proposé par Microsoft. Toutefois, Google précise que cette fonctionnalité sera réservée aux nouveaux PC, excluant ainsi toute installation automatique sur les machines existantes.

Au-delà de l’expansion des jeux mobiles vers le PC, Google expérimente une démarche inverse en lançant un programme pilote visant à adapter des titres conçus pour ordinateur aux appareils mobiles. Parmi les premiers jeux sélectionnés figurent Dredge, récemment ajouté au Play Store, et Totally Accurate Battle Simulator (TABS) Mobile.

L’annonce la plus enthousiasmante concerne cependant l’arrivée prochaine de Disco Elysium sur Android, prévue pour cette année, avec une optimisation spécifique des contrôles tactiles pour une expérience fluide sur smartphone. Ce RPG salué par la critique constitue un véritable coup d’éclat pour Google, venant rivaliser avec la stratégie d’Apple, qui a récemment attiré plusieurs exclusivités issues du monde des consoles sur iOS.

En parallèle, Google ouvre sa plateforme aux jeux conçus d’abord pour PC ainsi qu’aux exclusivités dédiées à cet environnement, une initiative susceptible de transformer Play Games en un concurrent sérieux face à l’Epic Games Store, voire à Steam, si les studios de développement adhèrent à cette nouvelle dynamique.

D’un point de vue technique, Google entérine également un changement majeur en faisant de Vulkan l’API graphique officielle d’Android pour les générations à venir. Cette transition permettra aux développeurs d’améliorer les performances de rendu et d’intégrer des technologies avancées, telles que le ray tracing, pour une fidélité visuelle accrue.

Avec l’arrivée d’Android 16, un nombre croissant d’appareils mobiles adopteront Vulkan comme unique interface graphique, tandis que les jeux reposant sur OpenGL seront pris en charge via ANGLE, une couche de traduction introduite avec Android 15. Des moteurs de jeu tels que Unity travaillent déjà à l’intégration de cette évolution, annonçant ainsi un avenir prometteur pour les jeux vidéo sur l’écosystème Android.