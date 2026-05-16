Google pourrait réduire le stockage gratuit de Gmail et Google Drive

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La firme de Mountain View teste de nouvelles conditions limitant les 15 Go gratuits pour certains nouveaux comptes.

Google pourrait bientôt revoir l’un des avantages historiques associés à la création d’un compte Gmail. Depuis de nombreuses années, chaque nouvel utilisateur bénéficie automatiquement de 15 Go de stockage gratuit partagés entre Gmail, Google Drive et Google Photos. Mais cette politique particulièrement généreuse semble désormais évoluer discrètement dans certaines régions du monde.

Google teste une réduction du stockage gratuit sur Gmail et Google Drive

Selon plusieurs observations relayées par le média spécialisé Android Authority, certains nouveaux comptes Google ne disposent plus automatiquement des traditionnels 15 Go de stockage cloud gratuits. Dans certains cas, ce quota initial serait désormais limité à seulement 5 Go.

Pour débloquer l’intégralité des 15 Go habituellement proposés, Google demanderait alors aux utilisateurs d’associer un numéro de téléphone valide à leur compte. Une modification qui marque potentiellement un tournant stratégique dans la gestion des services gratuits de la firme de Mountain View.

Interrogé à ce sujet, Google a confirmé mener actuellement des expérimentations autour d’une nouvelle politique de stockage pour les nouveaux comptes créés dans certaines régions.

Une stratégie visant à renforcer la sécurité… mais aussi à limiter les abus

Officiellement, Google justifie cette évolution par des raisons liées à la sécurité des comptes et à la récupération des données personnelles.

L’ajout d’un numéro de téléphone permet effectivement d’améliorer la protection contre les piratages, les accès frauduleux ou encore les pertes d’identifiants. Mais derrière cet argument sécuritaire se cache également une logique économique beaucoup plus large.

En conditionnant l’accès aux 15 Go gratuits à une vérification téléphonique, Google pourrait limiter les pratiques consistant à multiplier les comptes gratuits pour contourner les limites de stockage imposées sur un compte principal.

Cette stratégie viserait donc autant à renforcer la fiabilité de l’écosystème qu’à freiner certains usages abusifs du stockage cloud gratuit.

Google One devient un pilier de plus en plus important pour Google

Historiquement, la publicité représentait l’écrasante majorité des revenus du géant américain. Mais depuis plusieurs années, Google accélère fortement le développement de ses services par abonnement.

L’offre Google One, dédiée au stockage cloud et aux fonctionnalités premium, occupe désormais une place stratégique dans le modèle économique du groupe. À cela s’ajoutent les abonnements liés à l’intelligence artificielle ainsi que les services comme YouTube Premium.

Cette diversification des revenus devient essentielle pour Google face à un marché publicitaire plus volatil et à des coûts d’infrastructure toujours plus élevés, notamment avec l’essor massif des services cloud et de l’intelligence artificielle générative.

Google compte déjà plus de 325 millions d’abonnements payants

Lors de la présentation des derniers résultats financiers du groupe, le PDG de Google, Sundar Pichai, a d’ailleurs souligné la forte progression des abonnements grand public.

Le dirigeant a indiqué que Google comptait désormais plus de 325 millions d’abonnements payants à travers ses différents services, portés notamment par la croissance de Google One et YouTube Premium.

Ce chiffre illustre parfaitement la montée en puissance du modèle par abonnement au sein de l’écosystème Google.

Vers la fin du stockage cloud gratuit illimité chez Google ?

Pour le moment, ces nouvelles conditions ne concernent qu’un nombre limité de nouveaux comptes et aucun déploiement mondial n’a encore été officialisé.

Mais cette expérimentation laisse entrevoir une tendance plus large : les géants technologiques cherchent progressivement à réduire certains avantages gratuits historiques afin d’encourager davantage d’utilisateurs à basculer vers des offres payantes.

Alors qu’Apple ne propose par exemple que 5 Go gratuits sur iCloud, Google reste encore relativement généreux. Reste désormais à savoir si cette générosité survivra durablement à l’explosion des besoins en stockage et à la montée en puissance du modèle économique par abonnement.