MÉGA soldes 2026 de l’Epic Games Store : jusqu’à 75 % de réduction sur une sélection de jeux PC, des jeux gratuits et des bonus Epic

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Les MÉGA Soldes de l’Epic Games Store sont de retour pour quatre semaines de promotions sur des centaines de titres AAA et indépendants, des jeux gratuits et des Epic Extras, depuis le 14 mai et jusqu’au 11 juin à 18 h CEST.

Les MÉGA Soldes de cette année proposent des réductions allant jusqu’à 75 % sur une sélection de jeux PC, notamment The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition, Stellar Blade, Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT, Super Meat Boy 3D, et bien d’autres encore.

Tout au long des soldes, rendez-vous sur l’Epic Games Store pour récupérer chaque semaine un jeu gratuit sur PC et mobile, et profitez des Epic Extras : des cadeaux comprenant des packs cosmétiques, de la monnaie virtuelle, des bonus d’XP, des essais gratuits d’applications et bien plus encore pour une sélection de jeux géniaux.