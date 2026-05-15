MÉGA soldes 2026 de l’Epic Games Store : jusqu’à 75 % de réduction sur une sélection de jeux PC, des jeux gratuits et des bonus Epic

Cédric 15 mai 2026 Epic Store, Games, PC, Toute l'actu Laisser un commentaire

Les MÉGA Soldes de l’Epic Games Store sont de retour pour quatre semaines de promotions sur des centaines de titres AAA et indépendants, des jeux gratuits et des Epic Extras, depuis le 14 mai et jusqu’au 11 juin à 18 h CEST.

Les MÉGA Soldes de cette année proposent des réductions allant jusqu’à 75 % sur une sélection de jeux PC, notamment The Witcher 3: Wild Hunt – Complete EditionStellar BladeGhost of Tsushima DIRECTOR’S CUTSuper Meat Boy 3D, et bien d’autres encore.

Tout au long des soldes, rendez-vous sur l’Epic Games Store pour récupérer chaque semaine un jeu gratuit sur PC et mobile, et profitez des Epic Extras : des cadeaux comprenant des packs cosmétiques, de la monnaie virtuelle, des bonus d’XP, des essais gratuits d’applications et bien plus encore pour une sélection de jeux géniaux.

Tags

A propos Cédric

Voir aussi...

DJI dévoile l’Osmo Pocket 4P à Cannes et ouvre une nouvelle ère de l’excellence cinématographique portable

DJI, leader mondial des drones civils et de la technologie de capture visuelle, révèle aujourd’hui la DJI Osmo Pocket 4P à Cannes, marquant une étape clé dans l’évolution des solutions cinématographiques portables de la …

Google révolutionne Android Auto avec Gemini et une nouvelle interface immersive

Le système embarqué adopte Material 3 Expressive, la cartographie 3D et des fonctions IA avancées.

Garmin Forerunner 70 et 170 : deux nouvelles montres GPS pour séduire les runners

Garmin renouvelle sa gamme de montres connectées avec des modèles AMOLED plus complets, pensés pour …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

© S2PMag.ch 2026