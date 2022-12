Google Year in Search 2022 : l’Ukraine, Roger Federer et la Reine Elizabeth II

Quels sont les thèmes qui ont intéressé les personnes en Suisse en 2022 ? Un coup d’œil sur les tendances de recherche de l’année devrait permettre d’en savoir plus : La rétrospective annuelle de Google montre ce qui a touché les gens de notre pays.

L’année dernière, l’Euro 2021 de football et le coronavirus étaient cités ici comme les termes dominants de la rétrospective annuelle de Google. Vers la fin de l’hiver, nombreux étaient ceux qui espéraient que le monde redeviendrait un peu plus normal. Mais avec le début de la guerre en Ukraine, le réveil a été brutal.

Aujourd’hui, dans sa rétrospective annuelle de 2022 – Year in Search – Google revient sur une année marquée d’une part par le conflit et le deuil – mais aussi par de grands événements sportifs, de gros titres émouvants, des personnalités inspirantes et des sujets passionnants. Quelles sont les personnes qui ont fait parler d’elles en Suisse ? Quels thèmes ont dominé et quelles questions ont été posées par les utilisateurs suisses de Google ? Neuf listes doivent fournir les réponses à ces questions.

L’Ukraine, Roger Federer et la reine Elizabeth II marquent l’année 2022

Avec le début de la guerre en Ukraine en février, l’intérêt de recherche pour le pays et les événements actuels sur place a également augmenté. Outre ce chapitre sombre dans l’histoire des recherches de la population suisse, la Coupe du monde de football masculin qui se déroule actuellement au Qatar a également ému, tout comme le jeu de mots en ligne « Wordle » créé par le New York Times.

Les termes de recherche de l’année 2022 en Suisse :

Ukraine Coupe du Monde 2022 Wordle Novak Djoković Open d’Australie Ligue des Nations Jeffrey Dahmer Jeux Olympiques 2022 Reine Elizabeth II Johnny Depp

Personnalités suisses 2022 : Roger Federer, Wicki Joel et Luzia Tschirky

La légende du tennis suisse Roger Federer a annoncé sa retraite le 15 septembre – une ère s’est terminée. D’autres personnalités du sport suisse ont également suscité l’intérêt en 2022. Ainsi, Wicki Joël, roi de la lutte lors de la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres de cette année à Pratteln, s’est classé deuxième dans les recherches. La correspondante de la SRF Luzia Tschirky a couvert l’actualité depuis Moscou jusqu’au début de la guerre en Ukraine et a ensuite suscité beaucoup d’intérêt et d’excitation avec ses reportages en direct de la zone de guerre.

Roger Federer Joël Wicki Luzia Tschirky Simonetta Sommaruga Martina Hingis Michelle Hunziker Doris Leuthard Marius Bear Lukas Hartmann Mathilde Gremaud



Personnalités internationales 2022

Sur la liste des personnalités internationales qui ont été particulièrement recherchées en Suisse cette année, Novak Djoković figure en tête. Le tennisman serbe s’est vu refuser l’entrée sur le territoire et donc la participation à l’Open d’Australie. En raison de la pandémie, les conditions d’entrée étaient plus strictes et il les avait enfreintes. Johnny Depp a fait l’objet de nombreuses recherches suite à son procès avec son ex-femme Amber Heard. Le président russe Poutine, protagoniste de la guerre en Ukraine, arrive en troisième position des recherches.

Novak Djoković Johnny Depp Vladimir Poutine Amber Heard Will Smith Rafael Nadal Simon Leviev Anna Delvey Shakira Sanna Marin



Gros titres et émotions

Le terme de recherche “Ukraine” contient probablement l’excitation la plus triste de l’année. Les médias ont rapporté quotidiennement les événements survenus dans la zone de guerre. Comme nous l’avons déjà décrit, le tennisman Novak Djoković a fait massivement la une des journaux à la suite de l’affaire judiciaire qui a éclaté dans les jours précédant l’Open d’Australie. Les actes cruels du tueur en série américain Jeffrey Dahmer ont fait l’objet d’une série sur Netflix.

Ukraine Novak Djoković Jeffrey Dahmer Vladimir Poutine Action CS Variole du singe Roger Federer Will Smith Tremblement de terre en Suisse Prix de l’essence en Suisse



Les séries phares de l’année 2022

L’histoire explosive de l’ancien tueur en série américain Jeffrey Dahmer a perturbé de nombreuses personnes, et pas seulement sur Netflix – les médias ont également débattu de manière passionnée sur lui et ses actes. La série Netflix « Stranger Things » arrive en deuxième position des recherches de séries les plus populaires, suivie de la série HBO « Euphoria »‘, qui traite de la difficile vie d’adolescente de Rue, 17 ans.

Dahmer Stranger Things Euphoria House of the Dragon Inventing Anna The Watcher Tinder Swindler The Witcher Sandman Moon Knight



Adieux 2022

La mort de la reine d’Angleterre a plongé le royaume ainsi qu’une grande partie du monde dans une profonde tristesse. Un règne de plus de 70 ans s’est achevé, l’activité de recherche en ligne sur la reine Elizabeth a soudainement explosé. Mais la mort de l’actrice américaine Anne Heche après un accident de voiture en août a également surpris de nombreuses personnes, tout comme le décès de l’acteur français Gaspard Ulliel, décédé à l’âge de 37 ans – il est mort d’un accident de ski dans les Alpes savoyardes.

La reine Elizabeth II Anne Heche Gaspard Ulliel Aaron Carter Olivia Newton John Ivana Trump Jean-Pierre Pernaut Endo Anaconda Ray Liotta Taylor Hawkins

Combien et quoi – telles sont les questions que les Suisses ont posées (au moteur de recherche Google) en 2022

Lorsque les gens utilisent la recherche Google, ils ne tapent pas toujours un seul terme. Ils posent aussi des questions très générales – et d’autres moins générales – au moteur de recherche. Parmi ces questions, la guerre en Ukraine et, toujours, le coronavirus ont joué un grand rôle. Mais ce sont aussi des questions très pratiques qui ont occupé les utilisateurs en Suisse, comme par exemple la question de savoir pourquoi le ciel est jaune aujourd’hui ou comment on appelle les influenceurs âgés.



Les questions « combien/quel » de 2022 :

Combien de temps Omikron est-il contagieux ? Combien de centrales hydroélectriques y a-t-il en Suisse ? Quel âge a Poutine ? Comment appelle-t-on les influenceurs âgés ? Quelle est la longueur de l’équateur ? Quelle est la durée de vie des nains ? À partir de combien de degrés a-t-on de la fièvre ? Combien de pays y a-t-il sur la Terre ? Quel âge a le prince Charles ? Combien de sortes de fromage y a-t-il en Suisse ?

Les questions de “quoi/que” de 2022 :

Qu’est-ce qu’un oligarque ? Qu’est-ce que l’OTAN ? Qu’est-ce que la 2G-Plus ? Que faire en cas de piqûre de guêpe ? Qu’est-ce que les sanctions ? Qu’est-ce que l’aphasie ? Quelles sont les nouveautés de l’iOS 16 ? Que faire si l’on est Corona positif ? Que veut Poutine ? Qu’est-ce que l’ADS ?

Les questions de “pourquoi” en 2022 :