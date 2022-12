LOXO : premier véhicule de livraison autonome de Suisse

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

La startup tech LOXO a présenté aujourd’hui au Kursaal de Berne le véhicule de livraison autonome LOXO Alpha. Développé et produit en Suisse, il circulera pour la première fois sur les routes publiques au printemps 2023. Il s’agira de la première application commerciale d’un véhicule autonome pour le dernier kilomètre en Suisse, et probablement dans toute l’Europe. Cette nouvelle solution de transport a pour ambition de révolutionner la mobilité autonome et le commerce électronique et de devenir la norme pour les livraisons à domicile. LOXO n’est pas seulement un moyen de transport sûr et durable – par sa technologie disruptive, il offre surtout une réponse aux problèmes actuels dans le domaine de la livraison sur les derniers kilomètres « Last Mile Delivery », tels que les faibles marges, les coûts élevés de livraison ou le manque de chauffeurs.



La forte croissance du commerce électronique et le besoin des clients de recevoir rapidement la marchandise engendrent de nombreux défis : coûts élevés, manque de chauffeurs et mauvais bilan environnemental. La startup suisse LOXO promet de résoudre tous ces problèmes liés aux livraisons à domicile avec son véhicule autonome éponyme pour couvrir les derniers kilomètres. « Grâce à sa propulsion électrique, à sa capacité de charge optimale et à son mode de conduite autonome et sans conducteur, LOXO augmente l’efficacité et la flexibilité des livraisons à domicile. De plus, le principe de la mobilité partagée permet de réduire l’empreinte carbone », explique Amin Amini, co-fondateur et CEO de LOXO.



Lara Amini-Rentsch, co-fondatrice et Businesslead, précise les avantages économiques : « LOXO permet des livraisons évolutives, indépendantes du temps et à forte marge. Les acheteurs peuvent décider eux-mêmes du moment où ils reçoivent leur commande et payer moins cher. Les commerçants peuvent quant à eux augmenter leurs marges. Nous sommes donc convaincus que LOXO va révolutionner le commerce électronique et devenir la norme pour la livraison du dernier kilomètre ».



Un véhicule et un service en un

LOXO est un véhicule autonome couplé à des prestations de service, également appelé Autonomous Delivery as a Service (ADaaS). D’une part, il peut être utilisé pour des livraisons du fournisseur de marchandises au consommateur final ou au client professionnel, d’autre part, il convient pour des transports hub-hub, d’un centre à l’autre. Le produit global se compose de trois éléments : (1) le véhicule, y compris l’entretien et la maintenance, (2) un pack de services logiciels et (3) le « pack de réussite client », qui comprend entre autres l’élaboration d’un cas pratique spécifique au client.



Une approche technologique unique en son genre garantit une sécurité maximale

« Parmi les USP de LOXO, on compte le volume de chargement optimisé pour le marché européen et l’intégration complète dans le système informatique du client. De plus, c’est le premier véhicule au monde sans capteurs rotatifs », explique Claudio Panizza, CTO et troisième des fondateurs. « Au lieu de cela, le véhicule LOXO est équipé d’une combinaison unique de radars, lidars, sonars, caméras et d’un puissant algorithme. Il détecte ainsi les personnes et les objets dans un champ de vision de 360 degrés et garantit une sécurité maximale ». Si un danger menace, un arrêt d’urgence est immédiatement déclenché. De plus, LOXO s’intègre bien dans le trafic urbain grâce à sa vitesse et chaque trajet est surveillé par un personnel formé. En cas de besoin, celui-ci peut intervenir à tout moment.



Première application commerciale en Suisse et en Europe

2023 sera une grande année pour LOXO. Au printemps 2023, la pré-vente sera lancée, suivie des premières livraisons autonomes sur le domaine public. Il s’agira de la première application commerciale d’un véhicule de livraison autonome en Suisse et probablement dans toute l’Europe.