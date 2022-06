Gotham Knights : un Trailer sur le personnage Robin

Partager Facebook

La vidéo présente le gameplay de Robin, connu sous le nom de Tim Drake, le plus jeune des quatre chevaliers et le troisième protégé de Batman à endosser le costume de Robin.

​En tant qu’expert du bō (long baton) pliable et spécialiste des techniques furtives, Robin est un atout sur lequel on peut compter. Robin est capable de se téléporter grâce à la technologie du satellite de la Ligue des Justiciers, utilisant la vitesse et la surprise à son avantage lors de ses combats. Son manque d’expérience est compensé par son extrême intelligence et ses compétences de détective comparables, voire supérieures à celles de Batman. Robin aspire un jour à reprendre le flambeau de son mentor. Et lorsque le moment sera venu, il sera prêt.

La sortie mondiale de Gotham Knights est prévue le 25 octobre 2022 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Les fans peuvent précommander le jeu pour recevoir le skin personnalisé « 233 » du Batcycle à la sortie, basé sur la première apparition du véhicule dans le Detective Comics #233 de DC.