Si le cadran radio de Grand Theft Auto VI est déjà généreux dès vos premiers tours de roue, il est pourtant incomplet. Deux stations cachées comptant parmi les « Playlists uniques » nécessaires pour atteindre les 100 % de complétion doivent être débloquées en explorant Vice City. Une fois ajoutées à votre roue, elles peuvent être écoutées aussi bien en voiture qu’à pied grâce aux écouteurs vendus dans les boutiques de Leonida.
Prérequis : maîtriser le scanner WAiNK
Pour débloquer ces deux fréquences, il faut repérer des affiches précises et les scanner avec votre smartphone. Maintenez la flèche du haut pour ouvrir l’application WAiNK (Waink It), visez l’affiche puis appuyez sur R1 (PS5) ou RB (Xbox Series X|S). Une notification apparaît en bas à droite de l’écran dès qu’une affiche interactive se trouve à proximité ou que le scan est validé.
1. The Sniper of La Perle : la radio kompa, rabòday et rap créole
Animée par le rappeur Kodak Black et curatée par le producteur Michaël Brun, cette station rend un vibrant hommage à la culture haïtienne et caribéenne. Sa playlist rassemble 22 morceaux mêlant kompa, rabòday et rap créole, avec des poids lourds comme Carimi, Djakout, T-Vice, Alan Cavé, Emeline Michel, Zenglen, Barikad Crew, Roody Roodboy, Wyclef Jean (avec Lauryn Hill) ou encore Kodak Black lui-même.
Pour la débloquer, vous devez scanner quatre affiches réparties entre les quartiers de La Perle et Crosstown à Vice City :
- Aunt Zola’s Soul Food (La Perle) : Entrez dans le restaurant et regardez à gauche devant la caisse (près du distributeur ATM et du tableau en liège) pour trouver la première affiche.
- TWA Ponya Tattoo (La Perle) : Juste au coin de la rue depuis Aunt Zola’s, poussez la porte du salon de tatouage ; la deuxième affiche est posée sur la petite table près de l’entrée.
- Drip Drops (La Perle) : Toujours dans la même rue, entrez dans la boutique de vêtements ; la troisième affiche vous attend directement sur le comptoir principal de la caisse.
- The Jack of Hearts (Crosstown) : Rendez-vous dans cette boîte de nuit et montez à l’étage pour accéder au studio d’enregistrement. La dernière affiche se trouve dans la régie, posée sur la table à côté d’un ventilateur.
Tracklist complète : The Sniper of La Perle (22 titres)
|#
|Artiste(s)
|Titre
|1
|5Lan feat. TonyMix
|Kanpe devan’m
|2
|Alan Cavé
|Chokola
|3
|Barikad Crew
|Ou Paka Gangster
|4
|Billy Blue
|Fresh From Head To Toe
|5
|Black Dada
|Imma Zoe
|6
|Carimi
|Are You Ready
|7
|DJ Platinum D
|Ou Pa Ka Fè Sa
|8
|Djakout
|La Familia
|9
|Emeline Michel
|Flanm
|10
|John Wicks feat. Kodak Black
|Haiti
|11
|King Posse
|Koul Non
|12
|Kodak Black
|300 Blackout
|13
|Kodak Black
|Haitian Scarface
|14
|Kodak Black & Michaël Brun
|Tèt Kale Bobis
|15
|Michaël Brun, J Balvin, SAINt JHN, Charly Black & J Perry
|Jessica
|16
|Naïka
|6:45
|17
|R Dydy
|Magic Gouyad #6
|18
|Roody Roodboy
|Tranble
|19
|T-Vice
|Tu Me Touches
|20
|Top Adlerman
|Ville
|21
|Wyclef Jean feat. Ms. Lauryn Hill, Celia Cruz & Jeni Fujita
|Guantanamera
|22
|Zenglen
|Child Support
À noter : les trois premières affiches sont accessibles très tôt, mais le studio à l’étage du Jack of Hearts ne s’ouvre qu’en avançant dans la trame principale. Si la porte reste fermée, progressez simplement dans l’histoire avant d’y revenir.
2. The Vault Radio : la station house et techno underground
Plus rapide à obtenir, la seconde station secrète est animée par DJ Pretzel et propose 24 titres mêlant house, électro et techno underground (de DJ Koze à Lana Del Rey remixée par Solomun). Sans cette manipulation, impossible d’entendre cette sélection en dehors de la boîte de nuit.
Pour la débloquer, direction Downtown Vice City, au club The Vault (situé au sud du Jack of Hearts et à l’ouest du NINE1NINE). Une fois à l’intérieur, repérez une affiche rouge ornée d’un masque à gaz et du logo du club. Plusieurs exemplaires sont disposés dans l’établissement sur le mur du fond du couloir d’entrée, derrière la cabine du DJ ou en haut des escaliers après la réception et il suffit d’en scanner une seule avec WAiNK pour ajouter définitivement la station à votre radio.
Tracklist complète : The Vault Radio (24 titres)
|#
|Artiste(s)
|Titre
|1
|DJ Koze
|XTC
|2
|Bob Moses
|Nothing But You (DJ Tennis Remix)
|3
|Róisín Murphy
|Simulation (Mano Le Tough Remix)
|4
|Argoman
|Chimicalissimo
|5
|Jimi Jules & Black Coffee
|Trippy Yeah
|6
|Adana Twins feat. Glowal
|My Computer
|7
|Skream & FLETCH
|Lost Without You
|8
|Âme
|Rej
|9
|Jaden Thompson & Rampa feat. Nafe Smallz
|Personal
|10
|PAWSA feat. Nate Dogg
|PICK UP THE PHONE
|11
|Pryda
|Armed
|12
|Barry Can’t Swim
|Return To Bhibo
|13
|Junior Jack, Tube & Berger
|E Samba 2018
|14
|Cajmere feat. Dajae
|Brighter Days (Marco Lys Remix)
|15
|Dom Dolla & Solomun
|Damn
|16
|Michael Bibi & KinAhau feat. Audio Bullys
|Different Side
|17
|Kettama & Chris Stassy
|Don’t Play Around
|18
|Notre Dame
|Yumi
|19
|Daphni
|Ye Ye
|20
|Four Tet
|Baby (Tony Romera Remix)
|21
|SG Lewis & DJ Seinfeld
|Simple Times
|22
|Renato Cohen
|Bismuth
|23
|Lana Del Rey
|West Coast (Solomun Remix)
|24
|Real Dimez
|FTH (PAWSA Remix)
Entre l’énergie kompa et rap créole de The Sniper of La Perle et les basses nocturnes de The Vault Radio, ces deux petits détours à travers Vice City valent largement les quelques minutes de recherche ne serait-ce que pour renouveler la bande-son de vos virées nocturnes dans Leonida.