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Si le cadran radio de Grand Theft Auto VI est déjà généreux dès vos premiers tours de roue, il est pourtant incomplet. Deux stations cachées comptant parmi les « Playlists uniques » nécessaires pour atteindre les 100 % de complétion doivent être débloquées en explorant Vice City. Une fois ajoutées à votre roue, elles peuvent être écoutées aussi bien en voiture qu’à pied grâce aux écouteurs vendus dans les boutiques de Leonida.

Prérequis : maîtriser le scanner WAiNK

Pour débloquer ces deux fréquences, il faut repérer des affiches précises et les scanner avec votre smartphone. Maintenez la flèche du haut pour ouvrir l’application WAiNK (Waink It), visez l’affiche puis appuyez sur R1 (PS5) ou RB (Xbox Series X|S). Une notification apparaît en bas à droite de l’écran dès qu’une affiche interactive se trouve à proximité ou que le scan est validé.

1. The Sniper of La Perle : la radio kompa, rabòday et rap créole

Animée par le rappeur Kodak Black et curatée par le producteur Michaël Brun, cette station rend un vibrant hommage à la culture haïtienne et caribéenne. Sa playlist rassemble 22 morceaux mêlant kompa, rabòday et rap créole, avec des poids lourds comme Carimi, Djakout, T-Vice, Alan Cavé, Emeline Michel, Zenglen, Barikad Crew, Roody Roodboy, Wyclef Jean (avec Lauryn Hill) ou encore Kodak Black lui-même.

Pour la débloquer, vous devez scanner quatre affiches réparties entre les quartiers de La Perle et Crosstown à Vice City :

Aunt Zola’s Soul Food (La Perle) : Entrez dans le restaurant et regardez à gauche devant la caisse (près du distributeur ATM et du tableau en liège) pour trouver la première affiche. TWA Ponya Tattoo (La Perle) : Juste au coin de la rue depuis Aunt Zola’s, poussez la porte du salon de tatouage ; la deuxième affiche est posée sur la petite table près de l’entrée. Drip Drops (La Perle) : Toujours dans la même rue, entrez dans la boutique de vêtements ; la troisième affiche vous attend directement sur le comptoir principal de la caisse. The Jack of Hearts (Crosstown) : Rendez-vous dans cette boîte de nuit et montez à l’étage pour accéder au studio d’enregistrement. La dernière affiche se trouve dans la régie, posée sur la table à côté d’un ventilateur.

Tracklist complète : The Sniper of La Perle (22 titres)

# Artiste(s) Titre 1 5Lan feat. TonyMix Kanpe devan’m 2 Alan Cavé Chokola 3 Barikad Crew Ou Paka Gangster 4 Billy Blue Fresh From Head To Toe 5 Black Dada Imma Zoe 6 Carimi Are You Ready 7 DJ Platinum D Ou Pa Ka Fè Sa 8 Djakout La Familia 9 Emeline Michel Flanm 10 John Wicks feat. Kodak Black Haiti 11 King Posse Koul Non 12 Kodak Black 300 Blackout 13 Kodak Black Haitian Scarface 14 Kodak Black & Michaël Brun Tèt Kale Bobis 15 Michaël Brun, J Balvin, SAINt JHN, Charly Black & J Perry Jessica 16 Naïka 6:45 17 R Dydy Magic Gouyad #6 18 Roody Roodboy Tranble 19 T-Vice Tu Me Touches 20 Top Adlerman Ville 21 Wyclef Jean feat. Ms. Lauryn Hill, Celia Cruz & Jeni Fujita Guantanamera 22 Zenglen Child Support

À noter : les trois premières affiches sont accessibles très tôt, mais le studio à l’étage du Jack of Hearts ne s’ouvre qu’en avançant dans la trame principale. Si la porte reste fermée, progressez simplement dans l’histoire avant d’y revenir.

2. The Vault Radio : la station house et techno underground

Plus rapide à obtenir, la seconde station secrète est animée par DJ Pretzel et propose 24 titres mêlant house, électro et techno underground (de DJ Koze à Lana Del Rey remixée par Solomun). Sans cette manipulation, impossible d’entendre cette sélection en dehors de la boîte de nuit.

Pour la débloquer, direction Downtown Vice City, au club The Vault (situé au sud du Jack of Hearts et à l’ouest du NINE1NINE). Une fois à l’intérieur, repérez une affiche rouge ornée d’un masque à gaz et du logo du club. Plusieurs exemplaires sont disposés dans l’établissement sur le mur du fond du couloir d’entrée, derrière la cabine du DJ ou en haut des escaliers après la réception et il suffit d’en scanner une seule avec WAiNK pour ajouter définitivement la station à votre radio.

Tracklist complète : The Vault Radio (24 titres)

# Artiste(s) Titre 1 DJ Koze XTC 2 Bob Moses Nothing But You (DJ Tennis Remix) 3 Róisín Murphy Simulation (Mano Le Tough Remix) 4 Argoman Chimicalissimo 5 Jimi Jules & Black Coffee Trippy Yeah 6 Adana Twins feat. Glowal My Computer 7 Skream & FLETCH Lost Without You 8 Âme Rej 9 Jaden Thompson & Rampa feat. Nafe Smallz Personal 10 PAWSA feat. Nate Dogg PICK UP THE PHONE 11 Pryda Armed 12 Barry Can’t Swim Return To Bhibo 13 Junior Jack, Tube & Berger E Samba 2018 14 Cajmere feat. Dajae Brighter Days (Marco Lys Remix) 15 Dom Dolla & Solomun Damn 16 Michael Bibi & KinAhau feat. Audio Bullys Different Side 17 Kettama & Chris Stassy Don’t Play Around 18 Notre Dame Yumi 19 Daphni Ye Ye 20 Four Tet Baby (Tony Romera Remix) 21 SG Lewis & DJ Seinfeld Simple Times 22 Renato Cohen Bismuth 23 Lana Del Rey West Coast (Solomun Remix) 24 Real Dimez FTH (PAWSA Remix)

Entre l’énergie kompa et rap créole de The Sniper of La Perle et les basses nocturnes de The Vault Radio, ces deux petits détours à travers Vice City valent largement les quelques minutes de recherche ne serait-ce que pour renouveler la bande-son de vos virées nocturnes dans Leonida.