SpaceX : Elon Musk obtient le feu vert pour déployer un million de satellites dédiés à l’IA

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SpaceX franchit une étape historique avec l’autorisation américaine de déployer Starmind, une constellation pouvant atteindre un million de satellites équipés de processeurs dédiés à l’intelligence artificielle. Elon Musk ambitionne ainsi de révolutionner les infrastructures informatiques en exploitant l’énergie solaire disponible dans l’espace.

SpaceX franchit une étape déterminante dans sa conquête des infrastructures informatiques orbitales. L’entreprise d’Elon Musk a obtenu l’autorisation de la Commission fédérale des communications américaine (FCC) pour déployer Starmind, une constellation pouvant atteindre un million de satellites équipés de processeurs dédiés à l’intelligence artificielle. Ce projet titanesque ambitionne de répondre aux besoins énergétiques croissants de l’IA en exploitant les ressources solaires disponibles dans l’espace. Google, avec son programme Suncatcher, entend également se positionner sur ce marché émergent.

Starmind : SpaceX veut révolutionner les centres de données grâce à un million de satellites

Déjà à l’origine de Starlink, l’impressionnante constellation de satellites destinée à démocratiser l’accès à Internet à haut débit, SpaceX s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre de son développement industriel.

L’entreprise dirigée par Elon Musk nourrit désormais une ambition autrement plus spectaculaire : transposer dans l’espace une partie des infrastructures informatiques nécessaires au fonctionnement de l’intelligence artificielle.

Baptisé Starmind, ce programme prévoit le déploiement progressif d’un million de satellites embarquant des composants électroniques spécialement conçus pour les traitements liés à l’IA. Chaque appareil constituerait ainsi l’un des modules d’un gigantesque centre de données distribué en orbite terrestre.

L’objectif consiste notamment à exploiter l’abondance de l’énergie solaire dans l’espace pour alimenter ces infrastructures informatiques, alors que les besoins en électricité des centres de données terrestres connaissent une croissance considérable.

Le projet vient de franchir une étape décisive avec l’obtention, mercredi, d’une autorisation délivrée par la Federal Communications Commission (FCC), l’organisme chargé de la régulation des télécommunications aux États-Unis.

Brendan Carr, président de l’autorité américaine, a salué une avancée historique. SpaceX deviendrait ainsi la première entreprise américaine à bénéficier d’une autorisation réglementaire pour une constellation de cette nature.

Le responsable de la FCC considère cette initiative comme l’ouverture d’une nouvelle frontière pour les infrastructures informatiques, susceptible de contribuer à la compétitivité technologique et à la croissance économique des États-Unis.

Des centres de données dans l’espace pour répondre aux défis énergétiques de l’intelligence artificielle

L’essor fulgurant de l’intelligence artificielle générative transforme profondément les besoins mondiaux en puissance de calcul. L’entraînement des grands modèles de langage, leur exploitation quotidienne et le développement des agents autonomes nécessitent des infrastructures toujours plus imposantes.

Cette expansion s’accompagne toutefois de contraintes majeures. La consommation électrique des centres de données, leurs besoins en refroidissement et leur occupation foncière suscitent des interrogations croissantes.

Aux États-Unis, plusieurs projets d’implantation de nouvelles infrastructures informatiques rencontrent une opposition grandissante, notamment en raison de leurs conséquences potentielles sur les ressources locales et les réseaux électriques.

Face à ces difficultés, SpaceX entend explorer une alternative radicale en délocalisant une partie de la puissance de calcul dans l’espace.

L’exploitation de l’énergie solaire en orbite pourrait notamment réduire la dépendance de ces installations aux réseaux électriques terrestres. La conception modulaire de Starmind permettrait également d’envisager une augmentation progressive des capacités informatiques, au rythme du lancement de nouveaux satellites.

Cette approche soulève néanmoins d’importants défis techniques. La dissipation thermique dans le vide spatial, la résistance des composants électroniques aux radiations, la maintenance des équipements et les communications entre satellites constituent autant de problématiques auxquelles SpaceX devra apporter des réponses.

À cela s’ajoutent les interrogations relatives à la congestion des orbites terrestres, à la gestion des débris spatiaux et aux conséquences environnementales d’une constellation d’une telle ampleur.

Un déploiement progressif qui pourrait s’étendre sur plusieurs décennies

Malgré l’obtention de cette autorisation réglementaire, Starmind ne devrait pas devenir pleinement opérationnel avant de nombreuses années.

Selon les informations rapportées par la BBC, les conditions fixées par la FCC accorderaient à SpaceX un calendrier particulièrement étendu pour concrétiser son projet.

L’entreprise devrait ainsi déployer 10 % de sa constellation d’ici novembre 2035, soit environ 100 000 satellites. Un deuxième objectif prévoit la mise en orbite de 50 % des appareils à l’horizon novembre 2038, ce qui représenterait quelque 500 000 unités.

Ces échéances illustrent l’ampleur industrielle du programme, tout en laissant à SpaceX une marge de manœuvre considérable pour perfectionner ses technologies et développer ses capacités de production.

La société dispose déjà d’une expérience significative dans la fabrication en série et le lancement de satellites grâce à Starlink. Starmind constituerait néanmoins un changement d’échelle spectaculaire, tant sur le plan logistique que technologique.

Plusieurs initiatives témoignent d’ailleurs de l’avancement du programme.

SpaceX aurait notamment noué un partenariat avec Nvidia afin d’équiper ses futurs satellites de processeurs spécialisés dans l’intelligence artificielle. L’entreprise aurait également passé une importante commande d’équipements industriels destinés à la fabrication des panneaux solaires nécessaires à cette infrastructure orbitale.

Ces investissements traduisent la volonté d’Elon Musk de transformer progressivement cette ambition en un véritable programme industriel.

SpaceX accélère sa diversification dans les infrastructures dédiées à l’IA

Historiquement associée aux lanceurs Falcon, au développement de Starship et aux services de connectivité par satellite, SpaceX semble désormais vouloir occuper une place croissante dans l’écosystème mondial de l’intelligence artificielle.

L’entreprise développerait parallèlement ses activités dans la fourniture de capacités informatiques à destination des grands laboratoires spécialisés dans l’IA.

Parmi ses clients figureraient notamment Anthropic, à l’origine de l’assistant Claude, ainsi que Google, dont les besoins en puissance de calcul augmentent avec le développement de ses propres modèles d’intelligence artificielle.

Cette diversification pourrait progressivement transformer SpaceX en un acteur majeur des infrastructures informatiques, au-delà de ses activités historiques dans le secteur spatial.

Une fois opérationnelle, la constellation Starmind pourrait naturellement contribuer au fonctionnement de Grok, l’intelligence artificielle développée au sein de l’écosystème d’Elon Musk.

Toutefois, son potentiel commercial ne se limiterait pas nécessairement à cet usage.

SpaceX pourrait également proposer à des entreprises tierces de louer une partie de ses ressources informatiques orbitales, reproduisant ainsi, dans l’espace, un modèle économique comparable à celui des fournisseurs traditionnels de services cloud.

Une telle orientation placerait l’entreprise au carrefour de trois secteurs stratégiques : l’industrie spatiale, le cloud computing et l’intelligence artificielle.

Google prépare également ses centres de données spatiaux avec Project Suncatcher

SpaceX ne sera cependant pas seule à explorer le potentiel des infrastructures informatiques orbitales.

Google travaille également sur un programme baptisé Project Suncatcher, dont l’objectif consiste à développer des capacités de calcul dédiées à l’intelligence artificielle directement dans l’espace.

Contrairement à SpaceX, qui envisagerait notamment de s’appuyer sur les composants de Nvidia, le géant de Mountain View privilégie ses propres processeurs spécialisés, les Tensor Processing Units (TPU).

Ces accélérateurs matériels, spécifiquement développés pour les applications d’intelligence artificielle, occupent déjà une place centrale dans les infrastructures informatiques terrestres de Google.

Au cours de l’année 2026, l’entreprise aurait procédé à des essais de ses composants en environnement spatial, obtenant des résultats jugés encourageants.

Une nouvelle expérimentation impliquant deux satellites serait programmée pour 2027, afin de poursuivre l’évaluation de la faisabilité technique du concept.

Google aurait également réservé un lancement auprès de Blue Origin, la société spatiale fondée par Jeff Bezos, pour une mission prévue en 2029.

Cette collaboration illustre l’émergence de nouvelles alliances entre les géants du numérique et les entreprises spécialisées dans le transport spatial.

L’espace, nouvelle frontière de la course mondiale à l’intelligence artificielle

Avec Starmind et Suncatcher, SpaceX et Google esquissent les contours d’une nouvelle compétition technologique dont les enjeux dépassent largement le cadre traditionnel de l’exploration spatiale.

Alors que les infrastructures terrestres doivent composer avec des contraintes énergétiques, économiques et environnementales grandissantes, l’exploitation de ressources informatiques en orbite apparaît comme une piste susceptible de transformer durablement le secteur.

La viabilité économique de ces installations reste toutefois à démontrer. Les coûts de lancement, la durée de vie des satellites, le renouvellement des composants et la complexité des opérations orbitales pourraient peser lourdement sur la rentabilité de ces projets.

L’autorisation accordée à SpaceX ne garantit donc pas la réussite industrielle de Starmind. Elle constitue néanmoins une avancée réglementaire significative pour une entreprise qui ambitionne de repousser les frontières physiques de l’informatique.

Après avoir bouleversé le marché des télécommunications avec Starlink, Elon Musk entend désormais s’attaquer à l’un des principaux défis de l’intelligence artificielle : la disponibilité de la puissance de calcul et de l’énergie nécessaire à son fonctionnement.

Si ces ambitions se concrétisent, les centres de données spatiaux pourraient devenir, au cours des prochaines décennies, une nouvelle composante stratégique de l’économie numérique mondiale.