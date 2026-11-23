GTA 6 : les 61 codes de triche ne seront pas accessibles dès le début du jeu

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Les amateurs de Grand Theft Auto VI devront faire preuve de patience avant de pouvoir utiliser les célèbres cheats de Rockstar Games. Le nouvel opus imposerait de terminer une première fois l’histoire principale pour débloquer un menu dédié, regroupant 61 codes aux effets variés et soumis à différentes conditions d’activation.

Grand Theft Auto VI bouleverse une nouvelle fois les habitudes des amateurs de la franchise. Alors que les codes de triche ont longtemps constitué l’une des signatures emblématiques des productions de Rockstar Games, GTA 6 adopterait une approche sensiblement différente. Les joueurs devraient désormais terminer intégralement la campagne principale avant de pouvoir accéder aux 61 cheats disponibles. Certains nécessiteraient également de relever des défis spécifiques, transformant ces fonctionnalités historiques en véritables récompenses de progression.

GTA 6 : les codes de triche deviennent accessibles uniquement après la campagne principale

Depuis les premiers épisodes de Grand Theft Auto, les codes de triche occupent une place particulière dans l’expérience proposée par Rockstar Games. Qu’il s’agisse de faire apparaître des véhicules, de modifier le comportement des forces de l’ordre ou de bénéficier de ressources illimitées, ces commandes ont toujours permis aux joueurs de s’affranchir temporairement des règles traditionnelles du jeu.

Avec Grand Theft Auto VI, cette philosophie connaîtrait une transformation majeure.

Contrairement à GTA 5 et aux précédents épisodes, les cheats ne seraient plus disponibles dès les premières heures de l’aventure. Leur utilisation serait conditionnée à l’achèvement de la campagne principale, imposant ainsi aux joueurs de découvrir au moins l’une des conclusions du scénario avant de profiter de ces fonctionnalités.

Une fois cette étape franchie, un nouvel onglet consacré à la triche apparaîtrait dans les menus du jeu. Cette interface regrouperait les 61 codes disponibles, accompagnés des conditions nécessaires à leur déverrouillage.

Certains seraient automatiquement accessibles grâce aux objectifs accomplis durant la première partie, tandis que d’autres exigeraient de relever des défis supplémentaires ou de satisfaire à des critères particuliers.

Cette évolution témoignerait de la volonté de Rockstar Games de préserver l’intégrité de l’expérience narrative initiale, tout en proposant aux joueurs ayant terminé l’histoire de nouvelles possibilités d’expérimentation.

Un système de progression inédit pour débloquer les 61 cheats

L’une des principales nouveautés résiderait dans la transformation des codes de triche en récompenses à part entière.

Traditionnellement, les cheats de Grand Theft Auto étaient associés à des combinaisons de touches ou à des numéros de téléphone que les joueurs pouvaient saisir librement.

Dans GTA 6, leur disponibilité dépendrait désormais de la progression accomplie et des objectifs réalisés au cours de l’aventure.

Le menu dédié permettrait de consulter l’ensemble des 61 fonctionnalités, tout en identifiant les conditions nécessaires pour accéder à chacune d’elles.

Cette organisation pourrait encourager les joueurs à prolonger leur exploration de Vice City et de l’État fictif de Leonida après avoir terminé le scénario principal.

Elle introduirait également une dimension supplémentaire de collection et d’accomplissement, particulièrement susceptible de séduire les amateurs souhaitant découvrir l’intégralité du contenu proposé.

Les codes de triche ne constitueraient donc plus uniquement des raccourcis destinés à faciliter certaines situations. Ils deviendraient des éléments de progression facultatifs, récompensant l’investissement des joueurs dans l’univers de Grand Theft Auto VI.

Cette approche pourrait toutefois diviser la communauté, notamment parmi les habitués qui appréciaient la possibilité de provoquer immédiatement des situations improbables sans devoir préalablement accomplir des dizaines d’heures de jeu.

GTA 6 : quels codes de triche seraient les plus intéressants ?

Les 61 cheats annoncés couvriraient plusieurs catégories, avec des effets plus ou moins importants sur l’expérience de jeu.

Une partie des commandes serait principalement consacrée à la personnalisation visuelle et à l’apparition de véhicules.

Ces fonctionnalités permettraient notamment de modifier certains aspects de l’affichage ou de faire apparaître instantanément des moyens de transport à proximité de Jason et Lucia.

D’autres codes offriraient des possibilités nettement plus spectaculaires, particulièrement dans les affrontements et les poursuites avec les forces de l’ordre.

Parmi les fonctionnalités évoquées, Max Ammo permettrait de bénéficier de réserves de munitions maximales, réduisant ainsi les contraintes liées à la gestion de l’arsenal.

Le cheat Attack Force modifierait quant à lui certains paramètres offensifs, avec des conséquences potentiellement importantes sur les affrontements.

Plusieurs commandes seraient également consacrées au système de recherche policière. Les joueurs pourraient notamment augmenter leur niveau de recherche, intensifier la pression exercée par les autorités ou provoquer des situations particulièrement chaotiques.

D’autres fonctionnalités permettraient de maintenir certaines capacités de concentration, désignées par le terme Focus, ou encore de supprimer les dégâts occasionnés par les chutes.

Ces différents mécanismes devraient considérablement enrichir les possibilités d’expérimentation offertes après la conclusion de la campagne principale.

Ils pourraient également transformer Vice City et ses environs en un immense terrain de jeu, où les contraintes habituelles laisseraient place à des séquences volontairement excessives.

Activer un code de triche dans GTA 6 : le téléphone de Jason et Lucia au centre du système

Malgré cette évolution dans les conditions de déverrouillage, Rockstar Games conserverait une méthode d’activation rappelant les anciens épisodes de la franchise.

Les codes de triche seraient accessibles par l’intermédiaire du téléphone intégré au jeu, utilisé par les deux protagonistes, Jason et Lucia.

Sur PlayStation 5 comme sur Xbox Series X|S, les joueurs devraient effectuer une combinaison de commandes à l’aide de leur manette.

La procédure décrite consisterait à maintenir la touche supérieure gauche, puis à utiliser la touche supérieure droite afin d’ouvrir le menu consacré aux cheats.

Il serait ensuite nécessaire de saisir manuellement la combinaison correspondant à la fonctionnalité souhaitée, notamment à l’aide de la croix directionnelle.

Cette méthode conserverait ainsi une dimension volontairement traditionnelle, rappelant les célèbres successions de touches qui ont contribué à populariser les codes de triche dans les anciens Grand Theft Auto.

Le système serait identique sur les deux familles de consoles, ce qui faciliterait son utilisation indépendamment de la plateforme choisie.

Concernant une éventuelle version PC, aucune modalité particulière n’est précisée dans les informations disponibles. Il demeure donc impossible de déterminer si Rockstar Games adopterait une méthode différente pour le clavier et la souris.

Codes de triche, sauvegardes et trophées : des restrictions importantes

L’utilisation des cheats ne serait toutefois pas dépourvue de conséquences.

Comme dans plusieurs productions précédentes de Rockstar Games, l’activation de certaines commandes pourrait entraîner des restrictions concernant la sauvegarde de la progression.

Selon les circonstances, le joueur pourrait ainsi se retrouver dans l’impossibilité d’enregistrer les modifications apportées à sa partie après avoir activé un code de triche.

Le système de trophées et de succès serait également concerné.

Sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, l’utilisation des cheats empêcherait la validation de certaines récompenses associées à la progression et aux exploits réalisés dans le jeu.

Cette limitation vise traditionnellement à préserver l’équité des objectifs proposés, en évitant que les joueurs puissent obtenir des distinctions en contournant les contraintes prévues par les développeurs.

Dans GTA 6, ces restrictions renforceraient la séparation entre deux approches distinctes de l’expérience.

La première serait consacrée à la découverte du scénario, à l’exploration de Leonida et à l’accomplissement des objectifs dans les conditions imaginées par Rockstar Games.

La seconde privilégierait une liberté d’expérimentation beaucoup plus importante, permettant de modifier certaines règles du jeu sans nécessairement conserver les résultats obtenus.

Les joueurs souhaitant préserver leur progression et continuer à débloquer des trophées auraient donc intérêt à conserver une sauvegarde distincte avant d’utiliser ces fonctionnalités.

Les anciens codes de GTA 5 ne fonctionneraient plus dans GTA 6

Autre changement susceptible de surprendre les vétérans de la franchise : les codes de triche issus de Grand Theft Auto V ne seraient pas compatibles avec le nouvel épisode.

Les célèbres numéros de téléphone et combinaisons employés dans GTA 5 ne produiraient aucun effet dans Grand Theft Auto VI.

Rockstar Games aurait ainsi privilégié un système entièrement renouvelé, directement intégré à la progression et aux mécanismes de déverrouillage de son nouveau titre.

À ce stade, aucune méthode alternative permettant d’activer les cheats en dehors de l’interface prévue ne serait connue.

Cette absence pourrait notamment limiter la circulation de codes universels permettant de contourner les conditions imposées par le studio.

Elle renforcerait également l’importance du menu dédié, qui centraliserait les informations nécessaires pour accéder aux différentes fonctionnalités.

Pour les joueurs habitués à mémoriser les combinaisons historiques de la série, cette évolution imposerait donc un changement notable dans les habitudes.

Rockstar Games pourrait enrichir les cheats de GTA 6 avec de futures mises à jour

Si le système décrit comprend initialement 61 codes de triche, son contenu pourrait évoluer au fil du temps.

Rockstar Games pourrait théoriquement introduire de nouvelles fonctionnalités par l’intermédiaire de mises à jour, de contenus additionnels ou de futures extensions de l’univers de Grand Theft Auto VI.

L’arrivée de nouvelles activités, de véhicules supplémentaires ou de mécanismes de gameplay pourrait notamment offrir des possibilités inédites aux développeurs.

La question d’une éventuelle intégration avec la composante multijoueur reste également ouverte.

Toutefois, aucune annonce officielle ne permet actuellement de confirmer l’ajout de nouveaux cheats ni leur éventuelle compatibilité avec une future déclinaison de GTA Online.

Les codes de triche étant traditionnellement associés aux expériences solo, leur transposition dans un environnement multijoueur soulèverait nécessairement des questions d’équilibrage et d’équité entre les participants.

Il convient donc de considérer ces perspectives comme de simples hypothèses, et non comme des fonctionnalités annoncées.

GTA 6 transforme les cheats en récompenses plutôt qu’en simples raccourcis

Avec ce nouveau fonctionnement, Grand Theft Auto VI illustrerait une évolution notable de la philosophie de Rockstar Games.

Les codes de triche, autrefois accessibles presque immédiatement, deviendraient des récompenses destinées aux joueurs ayant terminé l’histoire principale et accompli certains défis.

Cette transformation pourrait contribuer à préserver la cohérence de la première expérience narrative, en évitant que les mécaniques de triche viennent bouleverser prématurément la progression.

Elle offrirait également une nouvelle motivation pour poursuivre l’exploration du monde ouvert après la conclusion du scénario.

En contrepartie, cette décision risque de décevoir les amateurs de liberté immédiate, pour lesquels les cheats représentent depuis toujours une composante essentielle de l’identité de Grand Theft Auto.

Entre restrictions de sauvegarde, désactivation des trophées, déverrouillage progressif et nouvelles combinaisons de touches, Rockstar Games semble vouloir réserver ces possibilités aux joueurs ayant déjà découvert l’essentiel de son aventure.

Si ces informations se confirment, GTA 6 ne supprimera donc pas les codes de triche : il en modifiera profondément la place dans l’expérience vidéoludique, en les transformant en récompenses facultatives plutôt qu’en outils accessibles dès les premières minutes.