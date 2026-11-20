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Stan, trentenaire d’origine modeste, rencontre pour la première fois la famille de sa petite amie Cléo. Mais le clan Roussel n’est pas exactement comme les autres : France, l’impressionnante maîtresse de maison, est la directrice d’un prestigieux festival de photographie. Autour d’elle gravitent un amant tout aussi brillant et cultivé, un père professeur de philosophie, un fils journaliste, une sœur professeur aux beaux-arts et un neveu en prépa littéraire. Stan découvre alors la tradition familiale : à chaque anniversaire de France, on lance une partie de Trivial Pursuit. Il sait qu’il n’a aucune chance face à ces érudits biberonnés à la culture, mais il n’a pas le choix : toute la famille doit participer, sans exception. Qu’est-ce qui pourrait mal tourner ? Après tout ce n’est qu’un jeu de société.

C’est autour d’une partie de Trivial Pursuit que se déroule ce réjouissant jeu de massacre familial. On découvre au fur et à mesure le parcours des différents protagonistes. Le tout est pimenté par une bataille autour de l’héritage d’un tableau et par la présentation d’un petit ami qui exerce la profession de barman à une famille bourgeoise et cultivée dominée par France, magnifiquement interprétée par Kristin Scott Thomas. Les dialogues ciselés, le rythme enlevé, les rebondissements autour de la partie et le casting aux petits oignons font de cette comédie chorale un excellent moment de cinéma.

Un film de Matthieu Rumani, Nicolas Slomka

Avec Kristin Scott Thomas, Alex Lutz, Pascale Arbillot

Distributeur : Pathé Distribution

Durée : 107 minutes

Age légal : 8 ans

Age suggéré : 12 ans

Date de sortie : mercredi 18 novembre 2026