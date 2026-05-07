Guild Wars Reforged arrive cet été sur les appareils iOS et Android

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Le MMORPG emblématique d’ArenaNet paraît cet été sur les appareils iOS et Android, avec une interface et des commandes optimisées. Guild Wars Reforged sera disponible en en téléchargement gratuit, avec publicités intégrées. Les joueurs auront accès à la première campagne, Prophecies, tandis que le reste du contenu d’extensions sera proposé à l’achat.

La version payante de chaque campagne (dont Prophecies) pourra être achetée séparément au prix de 6,99 €, ce qui permettra aux joueurs de se connecter à leur compte ArenaNet, de synchroniser leurs personnages et leur progression entre plusieurs appareils, d’activer les discussions et les échanges et de supprimer les publicités.

L’extension Eye of the North et le pack de missions bonus seront également disponibles sur les appareils mobiles, respectivement à 9,99 € et 5,99 €. Les joueurs qui possèdent déjà Guild Wars Reforged et un compte ArenaNet peuvent se connecter sur leur appareil mobile et synchroniser leurs achats et leur progression vers la version sans publicité, sans achat supplémentaire requis.

Les joueurs sur mobile qui ont créé un compte Apple ou Google peuvent également associer une adresse e-mail au compte, ce qui leur permettra de se connecter et de jouer sur PC, avec leur progression synchronisée entre les différents appareils.

Les préinscriptions sont ouvertes dès maintenant sur la page Guild Wars Reforged de Google Play et très bientôt sur l’App Store.

De plus, une nouvelle mise à jour pour fêter le 21e anniversaire de la sortie de Guild Wars ajoute un nouveau donjon après la Fournaise, accompagné d’un ensemble de nouvelles quêtes et d’un nouveau héros envoûteur à déverrouiller, le fantôme d’Althéa.