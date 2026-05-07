Xbox abandonne Copilot : Microsoft fait machine arrière sur l’IA

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Une décision stratégique qui rassure une partie des joueurs.

Coup de théâtre dans l’écosystème Xbox : la direction du groupe a décidé de mettre un terme à l’intégration de Microsoft Copilot sur ses consoles. Une orientation stratégique qui marque un recul assumé de l’intelligence artificielle dans l’expérience vidéoludique, et qui semble, pour l’heure, largement saluée par une partie de la communauté des joueurs.

Xbox : un changement de gouvernance aux conséquences immédiates

La transition à la tête de la division gaming de Microsoft n’est pas passée inaperçue. Après les départs successifs de figures emblématiques, la nomination d’Asha Sharma à la direction d’Xbox a surpris les observateurs. Issue de la branche CoreAI du groupe, la nouvelle dirigeante incarne une vision renouvelée, à la croisée de l’innovation technologique et des attentes des joueurs.

Une stratégie recentrée sur les fondamentaux du jeu vidéo

Dès sa prise de fonction, Asha Sharma a multiplié les signaux forts pour réorienter la stratégie d’Xbox. Parmi les décisions les plus marquantes figurent la baisse du tarif du Xbox Game Pass, désormais plus accessible, ainsi que l’abandon de certaines campagnes marketing jugées peu convaincantes.

Parallèlement, l’accent est mis sur des améliorations concrètes de l’expérience utilisateur, notamment via une refonte du système de succès, longtemps critiqué par la communauté.

Copilot abandonné : un virage stratégique assumé

L’annonce la plus commentée reste toutefois l’arrêt du projet Copilot AI sur consoles et mobiles. Initialement pensé comme un assistant intelligent capable de fournir des conseils en jeu ou des recommandations personnalisées, ce dispositif n’a manifestement pas su convaincre.

Ce retrait traduit une volonté claire : privilégier la qualité des contenus et l’investissement dans les studios internes plutôt que d’imposer des technologies d’intelligence artificielle jugées non essentielles à l’expérience vidéoludique. Copilot demeure néanmoins accessible via certaines plateformes, notamment l’application mobile Xbox ou des appareils compatibles comme le ROG Ally.

Une nouvelle équipe pour relancer la dynamique

Pour accompagner cette transformation, la direction s’appuie sur une équipe renforcée issue en partie de l’écosystème CoreAI. Plusieurs nominations clés viennent structurer cette nouvelle organisation, avec des responsables dédiés à l’ingénierie, au design, à la croissance et aux services cloud.

Cette réorganisation interne s’inscrit dans une stratégie plus large visant à moderniser l’offre Xbox tout en consolidant ses piliers historiques.

Des attentes élevées autour des prochaines sorties

Dans ce contexte de transition, les regards se tournent désormais vers les futurs titres majeurs de la plateforme, parmi lesquels Forza Horizon 6, Halo: Campaign Evolved ou encore un nouvel opus de Fable.

Ces productions seront déterminantes pour confirmer le repositionnement stratégique de la marque et restaurer durablement la confiance des joueurs.

Une stratégie orientée joueurs plutôt que technologie

En renonçant à intégrer massivement l’intelligence artificielle dans ses consoles, Xbox semble faire le pari d’un retour à l’essentiel : proposer des expériences de jeu immersives, cohérentes et centrées sur les attentes des utilisateurs.

Un choix qui pourrait, à terme, permettre à la marque de renforcer son image auprès des gamers, dans un marché où l’innovation technologique doit désormais s’accompagner d’une véritable valeur ajoutée pour l’expérience utilisateur.