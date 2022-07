Hard West 2: la stratégie en tour par tour arrive le 4 août sur Steam et GOG

Partager Facebook

Cette nouvelle bande-annonce met en lumière les différents adversaires humains et surnaturels qu’il faudra affronter pendant l’aventure comme le Shadow Blackheart ou le Demon Hellspawn, dont le vomi toxique peut contaminer plusieurs personnes à la fois.

L’histoire complexe et passionnante du jeu est portée par des comédiens de doublage talentueux tels que Kevin Conroy (Batman: The Animated Series), Darien Sills-Evans (Days Gone, League of Legends) et Adam Gifford (The Colony, Batman: Hush). La bande originale est signée Jason Graves (Dead Space, Tomb Raider), récompensé aux BAFTA, tandis que l’histoire est co-écrite par le lauréat des Origins Awards et auteur à succès du New York Times, Matt Forbeck (Deadlands).