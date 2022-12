Ikea et Sonos dévoilent la 2e génération d’enceintes-lampes Symfonisk

Ikea et Sonos viennent de révéler la 2e générations d’enceintes connectées Symfonisk qui seront proposées chez Ikea à partir de janvier 2023. Le design change peu – il dérive de la première génération, avec un nouveau support doté de longs pieds pour placer la lampe en hauteur.

Dans un communiqué de presse, Ikea explique que la 2e génération invente le concept d’enceinte-lampe de sol : “de nombreuses personnes veulent installer diverses sources de lumières dans les pièces pour créer l’ambiance choisie. Le défi de ne pas avoir assez de place pour une table sur laquelle mettre la lampe nous a amené à créer cette lampe de sol”.

Considérées plus premium ces enceintes verront leur prix augmenter par rapport à la génération 1 de lampes. Ces dernières étaient proposées en dollars 179,99 $ contre 260 $ pour les derniers modèles. Si vous utilisez une sound bar Sonos sur votre télévision ces lampes comme toutes les Symfonisk peuvent servir d’enceintes satellite surround.

Notez toutefois que selon nos confrères de The Verge il ne s’agit pas de l’option la moins chère pour se doter du son surround dans la gamme Sonos. Le site recommande par exemple les enceintes One SL. Toutefois, si vous avez la fibre design, il s’agit probablement de l’option la plus esthétique du moment.

De son côté Sonos devrait avoir un programme de lancement chargé en 2023. Outre ces nouvelles enceintes Symfonisk, la firme prépare le lancement “d’un nouvelle catégorie de produits” courant 2023.

Le communiqué de presse Ikea précise toutefois que “Ikea et Sonos continueront de se donner pour défi de trouver de nouvelles solutions pour améliorer la vie à la maison au travers d’une bonne intégration son dans des produits d’ameublement”.