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Dans un village au nord de l’Espagne, Jeanne tente de reconstruire sa vie avec Daniel, qui ne connaît rien de son passé trouble. Un jour, Mateo, le filleul de Jeanne âgé de six ans, disparaît mystérieusement. Afin d’échapper à la police qui la soupçonne rapidement, Jeanne se réfugie en France dans la communauté où elle est née et qu’elle a fui quelques années auparavant. Daniel ne croit pas à la culpabilité de la femme qu’il aime et va tout faire pour la retrouver avant la police.

Avec « Karma », Guillaume Canet se lance dans le thriller psychologique. Avec succès ! Dans ce drame prenant, glaçant et oppressant qui se déroule en quasi huis clos, le réalisateur ausculte l’emprise des sectes et aborde les thèmes de la manipulation, de la soumission et de la vengeance. Marion Cotillard est magistrale dans le rôle d’une femme traumatisée et déterminée à faire éclater la vérité. Quant à Denis Ménochet, il déploie sa virtuosité en interprétant un gourou charismatique et terrifiant. Présenté hors compétition au dernier Festival de Cannes, « Karma » est un film éprouvant dont on ressort essoré.

Karma Niasari

De : Guillaume Canet

Avec Marion Cotillard, Denis Ménochet, Leonardo Sbaraglia

Distributeur : Pathé Distribution

Durée : 140 minutes

Age légal : 14 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : 21 octobre 2026