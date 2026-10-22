Préparez-vous au combat : Dawn of War IV entre en guerre

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Deep Silver vient de dévoiler un trailer de présentation de gameplay de Warhammer 40,000: Dawn of War IV, une plongée de neuf minutes au cœur du plus ambitieux opus de l’histoire de la série. Quatre factions jouables, plus de 70 missions, 30 cartes multijoueur, le mode Last Stand et les options de personnalisation d’armée les plus poussées jamais vues dans la série.

Quatre campagnes complètes totalisant plus de 70 missions attendent les joueurs, avec des choix qui influencent le déroulement de l’histoire et la possibilité de jouer en coopération. Les Space Marines, les Orks, les Nécrons et l’Adeptus Mechanicus : ces quatre factions distinctes disposent chacune de leurs propres unités, mécaniques et approches du combat. La maîtrise de leurs forces permet de développer les armées et de dominer le champ de bataille.

Le mode Escarmouche permet de prolonger les affrontements au-delà de la campagne grâce à des dizaines de paramètres personnalisables, quatre types de parties et la possibilité d’affronter jusqu’à cinq adversaires contrôlés par l’IA. Chaque bataille peut ainsi être façonnée selon les préférences de jeu et le niveau de difficulté souhaité.

La guerre se poursuit en ligne, avec des affrontements contre des joueurs du monde entier sur 30 cartes multijoueur, trois types de parties et de nombreuses options de personnalisation permettant de contrôler chaque variable. Les défis peuvent être relevés face aux autres joueurs selon les modalités de jeu souhaitées.

Le mode de survie coopératif Last Stand, très apprécié des fans, fait son retour ! En équipe avec deux alliés, il faut tenir la ligne face à des vagues incessantes d’ennemis. Cinq héros sont disponibles pour composer une force de frappe accompagnée d’unités de soutien, ajoutant une nouvelle dimension stratégique à chaque partie.

Quel que soit le mode de jeu, l’outil de peinture amélioré permet de personnaliser chaque armée. Des dizaines de modèles prédéfinis sont disponibles, avec la possibilité de créer ses propres schémas à partir de couleurs, de décalcomanies et d’équipements de guerre. Pour la première fois dans Dawn of War IV, la personnalisation offre un contrôle créatif total, avec la possibilité de peindre chaque pièce d’armure et d’équipement des unités individuellement.

Warhammer 40,000: Dawn of War IV sortira le 3 décembre 2026.