KING’S BOUNTY II est disponible sur Xbox Series et PS5

Cette version améliorée proposera de la 4K dynamique (uniquement sur Xbox Series X et PlayStation 5), 60 FPS, un chargement rapide et des performances améliorées. Préparez-vous à plonger dans le monde de Nostria et découvrez en avant-première ce qui vous attend avec ces captures d’écran exclusives !

Les ténèbres s’abattent sur le monde de Nostria. Conspirations, sabotages et nécromancie assombrissent le pays. Les comtés réclament leur indépendance, les bandits rôdent sur les routes et des rumeurs sur le pouvoir écrasant de Blight émergent d’un murmure dans l’obscurité. Le vieux roi Claudius a été empoisonné et ne peut plus diriger le royaume. Son fils, le prince Adrian, doit donc unir les terres en lutte alors que son pouvoir et sa foi sont attaqués. Mais peut-être qu’un sauveur – le dernier espoir du royaume – est déjà là, pour se défendre et rétablir enfin la paix et l’ordre en Nostrie ?

King’s Bounty II permet aux joueurs de choisir l’un des trois héros – chacun ayant sa propre personnalité et des compétences uniques – et de se lancer dans le monde fantastique de Nostria. Il y a beaucoup à explorer : recruter, développer et commander son armée personnelle, s’aventurer dans un monde non linéaire plein de trahisons, de sacrifices et de survie. Avec ses grandes villes animées, ses petits hameaux, ses étendues gelées au nord, ses vastes prairies ou ses marécages oppressants, King’s Bounty II offre le plus grand monde ouvert jamais créé par 1C Entertainment.

King’s Bounty II arrive sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S le 7 septembre avec une mise à jour gratuite et une compatibilité des fichiers de sauvegarde pour les possesseurs du jeu sur PlayStation 4 et Xbox One. Forgez votre propre destin, en profitant d’une résolution 4K dynamique, de visuels hautement améliorés, d’un chargement rapide et de 60 FPS en mode performance sur Xbox Series X|S et PS5.