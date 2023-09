KONAMI lance eFootball 2024

Partager Facebook

Une mise à jour majeure pour le free-to-play qui se dote d’un gameplay amélioré ainsi que de nouvelles informations sur les équipes, tandis que Lionel Messi est renouvelé en tant qu’ambassadeur mondial.

Mises à jour des clubs partenaires

KONAMI a conservé une liste de clubs partenaires comprenant des équipes parmi les plus emblématiques du sport, comme le Manchester United FC, le FC Bayern München, l’Internazionale Milano, l’AC Milan, l’Arsenal FC et le FC Barcelone, avec lequel KONAMI a récemment renouvelé son partenariat de longue date. Ces équipes, et bien d’autres, verront leurs uniformes, leurs stades et leurs effectifs mis à jour dans le jeu pour refléter la nouvelle saison, puisque certains des plus importants transferts de l’histoire du football ont eu lieu cet été. eFootball reste également le seul endroit où les utilisateurs peuvent jouer dans des lieux aussi emblématiques que l’Allianz Arena, le Spotify Camp Nou, San Siro et le Stadio Olimpico.

Nouvelles fonctionnalités de jeu

eFootball™ 2024 apporte une série de mises à jour au gameplay. Sur la base des retours recueillis auprès des utilisateurs, KONAMI a mis en œuvre divers changements dans le jeu afin d’améliorer encore l’immersion et le réalisme qu’apporte eFootball™. Les principaux changements apportés au gameplay sont centrés sur le dribble et la défense. L’amélioration des réactions de contrôle permettra aux utilisateurs de reproduire les décisions prises en une fraction de seconde à haut niveau sur un terrain de football, ce qui permettra de contrôler le ballon de plus près et même de dribbler dans des situations compliquées. L’amélioration de la précision des compétences individuelles permettra aux utilisateurs de coordonner leur équipe et leurs schémas tactiques à un niveau supérieur et de créer plus d’occasions de marquer des buts.

Introduction des Boosters pour une construction d’équipe toujours plus passionnante

Les Boosters sont une nouvelle fonctionnalité d’eFootball, donnant aux utilisateurs la possibilité d’améliorer encore les attributs de leurs joueurs préférés. Les Boosters permettront aux joueurs de dépasser les paramètres normaux (limite de 99), ce qui signifie que les utilisateurs pourront encore améliorer les compétences individuelles et les attributs des différents joueurs au sein de leur Dream Team. Différents types de Boosters sont disponibles dans le jeu, notamment des Boosters spécifiques à un joueur, des Boosters qui affectent l’ensemble de l’équipe et des Boosters qui apparaissent en sélectionnant des joueurs qui répondent à certains critères. Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de constituer des équipes avec une plus grande liberté, une plus grande variété et de s’amuser encore plus.

Lionel Messi conserve son titre d’ambassadeur mondial

KONAMI est fier d’annoncer la poursuite de son partenariat avec Lionel Messi. La légende argentine restera la star de la couverture ainsi que le visage de multiples campagnes promotionnelles dans eFootball comme dans le monde réel. Il prête également son nom à la nouvelle édition d’eFootball 2024 : la Leo Messi Edition désormais disponible sur PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, et Windows ainsi qu’au Premium Ambassador Pack : Leo Messi ​ pour mobile et Steam. Dans cette édition, les utilisateurs peuvent non seulement télécharger eFootball, mais ils recevront également une carte Messi Epic exclusive équipée de la nouvelle fonctionnalité Booster, un ensemble de 10 joueurs Highlight composé de ses anciens coéquipiers, 11 ensembles de 4 000 EXP, et 300 pièces eFootball.

Gagnez gros avec la Campagne de démarrage

Qu’ils soient de nouveaux utilisateurs ou des vétérans du football de KONAMI, les utilisateurs de tous les niveaux peuvent tirer le meilleur parti des diverses récompenses qui les attendent dans le jeu avec le lancement de la nouvelle Campagne de démarrage. Grâce à une série de bonus de connexion, les utilisateurs peuvent gagner 4 Chance Deals, 360 000 GP, 60 000 EXP, et 120 pièces eFootball. De plus, grâce aux défis de la campagne, les utilisateurs pourront remporter 400 000 GP, 120 000 EXP, 100 pièces eFootball et 4 programmes d’entraînement des compétences ! Ensemble, ces objets en jeu peuvent poser les bases pour construire d’incroyables Dream Teams, personnalisées en fonction du style de jeu et de la philosophie de n’importe quel utilisateur.

eFootball 2024 est désormais disponible et continuera d’évoluer et de s’adapter pour apporter à ses utilisateurs la meilleure expérience de simulation possible du sport qu’ils aiment.