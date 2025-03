KONAMI dévoile SILENT HILL f ​​: un nouveau chapitre terrifiant de la célèbre série de jeux d’horreur

Partager Facebook

Konami Digital Entertainment, BV (KONAMI) dévoile aujourd’hui de nouvelles informations sur le nouvel opus de la célèbre saga SILENT HILL : SILENT HILL f. Ayant pour cadre le Japon des années 1960, ce nouvel épisode glaçant plonge les joueurs dans un monde sinistre et obsédant où l’horreur et la tension psychologique s’entremêlent dans une expérience narrative inoubliable pour trouver la beauté au cœur de la terreur.

Une nouvelle histoire dans le Japon des années 1960

Dans la ville isolée d’Ebisugaoka, l’adolescente Shimizu Hinako mène une vie banale, jusqu’à ce qu’un épais brouillard s’abat sur elle, transformant sa maison autrefois familiale en un lieu désolé et terrifiant. Alors que la ville semble abandonnée et qu’une menace inconnue rôde dans la brume, Hinako doit naviguer parmi les vestiges spectres de son passé, résoudre des énigmes complexes et affronter des entités terrifiantes pour survivre. Confrontée à des décisions impossibles, elle doit finalement choisir entre la beauté et la folie, en affrontant les horreurs qui l’attendent dans le brouillard.

Un conte d’horreur visionnaire par Ryukishi07

Réputé pour son travail sur Higurashi When They Cry et Umineko When They Cry, le célèbre auteur Ryukishi07 apporte à SILENT HILL f ​​son mélange caractéristique d’horreur psychologique et de narration émotionnelle. Connu pour ses récits profondément immersifs qui explorent la nature humaine et les exigences de la société, Ryukishi07 décrit son implication comme une expérience profondément personnelle :

Aujourd’hui encore, je me souviens du sentiment que m’a procuré ma première rencontre avec l’atmosphère étouffante et oppressante de SILENT HILL. Elle me hante encore profondément et me fascine autant toujours. C’est un honneur de travailler sur une série qui m’a laissé tant de souvenirs. J’ai mis toute mon énergie dans cette histoire, à tel point que je ne pense pas que cela me dérangerait si c’était la dernière chose que j’écrivais. Pour moi, la série SILENT HILL est plus qu’un simple recueil d’histoires, c’est un moyen de communication, une façon étonnante et phénoménale d’explorer et de découvrir le cœur et l’esprit humains. J’espère que les joueurs l’apprécieront de la même manière. À nos amis du monde entier : j’espère que vous apprécierez cet aperçu de ce qui pourrait être SILENT HILL s’il se déroulait dans un endroit un peu différent comme le Japon.

Une nouvelle approche de l’horreur

La célèbre illustratrice et créatrice de monstres kera, connue pour son travail évocateur sur des jeux de cartes et la conception de monstres, participe également au projet. Profondément inspirée par SILENT HILL 2, kera a travaillé sans relâche pour créer une expérience visuelle qui rend hommage à la franchise tout en lui donnant une nouvelle direction. ​

Le légendaire compositeur Akira Yamaoka, qui a été une figure emblématique de la série SILENT HILL pendant plus de 25 ans, revient pour créer les ambiances sonores glaçantes de SILENT HILL f. Responsable de la musique du Monde de Brouillard, Yamaoka a composé des mélodies obsédantes en accord avec les racines de l’horreur psychologique de SILENT HILL pour créer une expérience universellement troublante qui résonnera avec les fans de longue date comme avec les néophytes. ​ ​

Aux côtés d’Akira Yamaoka, le célèbre compositeur de jeux Kensuke Inage est chargé de composer la musique de l’Autre Monde du jeu, ce qui ajoutera un contraste auditif unique entre les deux mondes de SILENT HILL f. Kensuke a travaillé sur plus de 30 jeux vidéo et fait preuve d’une grande maîtrise dans le mélange d’éléments musicaux japonais et de styles contemporains. ​ ​ ​

Fort du succès du remake de SILENT HILL 2, le producteur Motoi Okamoto dirige le projet avec l’ambition de donner un nouveau souffle la série pour la toute première fois dans un cadre japonais. Il souligne l’approche unique du jeu en matière d’horreur, en équilibrant les éléments psychologiques traditionnels de SILENT HILL avec l’esthétique distinctive du folklore japonais et de la peur. ​ ​

Une expérience qui repousse les limites de l’horreur

Les joueurs peuvent ajouter SILENT HILL f ​​à leur liste de souhaits dès à présent sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S ou sur PC via Steam, le Microsoft Store et l’Epic Games Store. ​

Des précommandes physiques pour les versions PlayStation 5 et Xbox Series X|S seront également disponibles auprès de certaines boutiques européennes. Chaque précommande physique permettra notamment d’obtenir un SteelBook® en édition limitée. Pour de plus amples informations, contactez votre revendeur habituel.