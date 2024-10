La Corolla franchit un cap avec la production du cinq millionième véhicule Toyota au Royaume-Uni

Partager Facebook

Toyota Motor Europe célèbre l’assemblage du cinq millionième véhicule dans l’usine de Burnaston: une Corolla GR Sport Hatchback Hybrid

Le site de Burnaston joue un rôle crucial au sein du réseau de production européen de Toyota, avec plus de 3,25 milliards d’euros investis depuis 1989

Toyota Motor Europe célèbre la production du cinq millionième véhicule à l’usine de Burnaston, dans le Derbyshire. Il s’agit d’une Corolla GR Sport Hatchback Hybrid sortie de la chaîne de montage au début du mois. Ce succès souligne le rôle de Burnaston en tant qu’acteur clé du réseau de production européen de Toyota et du secteur automobile britannique. Depuis sa création en 1989, l’usine a bénéficié de plus de 3,25 milliards d’euros d’investissements, lui permettant de rester à la pointe de la technologie et des méthodes de production.

Premier site de Toyota en dehors du Japon à produire des véhicules hybrides, Burnaston demeure un centre d’excellence pour cette technologie. De nos jours, 100% de sa production est hybride.

Darius Mikolajczak, directeur général de l’usine de Burnaston, a déclaré: «Cette étape représente bien plus qu’un chiffre. Elle reflète notre contribution à l’économie et notre engagement à produire des véhicules toujours meilleurs, à adopter de nouvelles technologies et à établir des relations solides avec nos fournisseurs, nos partenaires et la communauté. Ce succès témoigne du dévouement de tous nos collaboratrices et collaborateurs, anciens comme actuels».

Corolla: le best-seller mondial

L’appellation Corolla est apparue sur plus de véhicules dans le monde que n’importe quelle autre, avec plus de 50 millions d’exemplaires vendus à ce jour. Incarnant la 12e génération du modèle, la Corolla actuelle perpétue la qualité, la durabilité et la fiabilité qui ont contribué à son succès. Gage de tranquillité d’esprit pour ses acheteuses et acheteurs, elle associe sécurité, connectivité et efficience à une expérience de conduite gratifiante. L’ensemble est aussi élégant que pratique.

Les sites de production Toyota au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni joue un rôle crucial dans les activités européennes de Toyota. C’est là que Toyota a construit ses premières usines européennes, en créant Toyota Manufacturing UK (TMUK) avec une usine de moteurs à Deeside, dans le nord du Pays de Galles, et une usine automobile à Burnaston, près de Derby. Ces usines sont entrées en service en 1992. Depuis, Toyota a investi 3,25 milliards d’euros dans ses activités. De nos jours, TMUK emploie directement quelque 3000 personnes et plusieurs milliers d’autres indirectement, dans le cadre d’une vaste chaîne d’approvisionnement. La majeure partie (env. 85%) des véhicules produits par TMUK sont exportés, principalement vers l’Union européenne et d’autres marchés européens.